信銀：恒指料見29800點　科技股走俏

中評社香港4月23日電／中信銀行（國際）昨日發表經濟及投資展望，預測恒生指數今年將在21000點至29800點區間上落，並對港股及A股維持“標準配置”的看法，看好基建、家電、汽車、新能源、建材等板塊，至於科技股，目前估值偏低，有望出現追落後的情況。儘管美股近期反彈，該行卻將看法下調至“輕度減持”，主因不少龍頭企業估值已過高。



大公報報導，中信銀行（國際）個人及商務銀行業務投資主管張浩恩表示，今年初，該行曾預測恒指今年區間為21000點至29800點，目前仍維持此預測不變，因為當時已將可能爆發的黑天鵝事件納入考量。不過，他認為中東戰事需時才能真正結束，加上今年為美國中期選舉年，股市在年中通常較為波動。預計港股第二季仍將維持震盪，若後市出現估值修復，帶動市盈率升至12至13倍，恒指有機會重上29000點，目前不少股份的估值仍相當具吸引力。



關注基建家電汽車股



張浩恩指出，A股與外圍地緣政治局勢的相關性較低，而且中國將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策及積極的財政政策，持續支持“兩重”（國家重大戰略、重點領域安全能力建設）及“兩新”（設備更新和消費品舊換新）領域，利好基建、家電、汽車、新能源、建材等板塊。中國經濟迎來復甦，內銀股看高一線，因估值吸引、股息合理、淨息差有望回升。此外，科技股因目前估值偏低，有機會出現追落後的情況。



近期美股回升，但中信銀行（國際）對美股看法下調至“輕度減持”。張浩恩解釋，美股在5月及6月傳統上表現偏弱，加上今年為美國中期選舉年，股市波動將更大，建議選擇性地先行鎖定利潤。他表示，目前美股大型龍頭股估值偏高，市場資金有望轉向其他高潛力板塊，包括人工智能設備、芯片原材料相關個股。其中提供電力及能源基礎設施服務的企業尤為受益，AI算力擴張正持續推動電力需求增長。



亞洲股市估值仍偏低



該行將美元看法上調至“增持”，原因是美元不僅是避險貨幣，且“石油美元”的角色重新強化，將令美元保持強勢。歐洲市場方面，中東戰火已令歐盟意識到能源過度依賴的隱患，加速推進能源轉型，相關新能源板塊具備長期投資價值。



張浩恩指出，資金正在追逐估值便宜、具修復空間的市場，大部分亞洲股市的市盈率仍處於歷史平均水平附近。以韓股為例，即使已大幅反彈，估值實際上仍屬偏低，因此近期有大量資金流入。不過，若霍爾木茲海峽持續未能開通，由於韓國的芯片及製造業有許多原材料須經中東運送，或影響未來企業盈利，估值存在下調風險。



張浩恩預測今年金價介乎每盎司4000至5730美元之間。金價此前升勢過急，可能面臨較長時間整固，該行尚未轉為看淡，因為在地緣政治風險上升的背景下，黃金仍然存在需求。