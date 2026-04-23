摩通：內房有望築底　料利好股市

摩通認為，內地樓市現復甦跡象，可能走到轉折點。（大公報） 中評社香港4月23日電／內地36個城市上周（4月11至17日）新房成交面積按年增加3.5%，按周增加23.6%。內地樓市築底幾乎是市場共識，摩通認為，內地樓市經過五年調整後，3月市況出現早期復甦跡象，可能走到一個轉折點。中國股市有望獲得向上催化，跑贏其他新興市場。



新房跌價收窄 二手漲幅三年最大



大公報報導，摩通又稱，內地上周公布的數據顯示，內地3月份新房價格向下，但幅度降至約一年最低水平，而且13個城市的二手房價格上漲，為近3年來最多。有關數據支持市場的樂觀情緒。該行相信，香港樓市復甦勢頭影響著內地主要城市，A股造好所產生的財富效應，有助重振住房需求。內房股昨日表現分化，華潤置地（01109）升1.8%，收報32.5元；中國海外（00688）跌0.3%，收報12.63元；萬科（02202）跌1.6%，收報2.98元。



中石化減持寧德 套現逾60億



另外，寧德時代（03750）潛在50億美元股權融資傳聞尚待確認。最新報導指出，中石化（00386）旗下“中石化香港”配售850萬股寧德時代股份，每股708元，套現約7.68億美元（約60.19億港元）。寧德時代昨日股價跌5%，收報699元，跌穿配售價。全日成交額95.34億元，較上日增72.78億元；成交股數1350萬股，增1042萬股。