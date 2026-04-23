華為智擎面世　增程發電效率高達94%

中評社香港4月23日電／華為昨日舉行鴻蒙智行春季發布會，華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長餘承東正式推出華為智擎（HUAWEI DriveONE）。會上同時展示五大核心技術，包括乾崑智駕、鴻蒙座艙、途靈平台、智擎與巨鯨電池，標誌鴻蒙智行的技術布局更趨完整。餘承東預告，更先進的ADS 5.0智能輔助駕駛系統將於今日發布。



大公報報導，華為智擎是今次焦點，採用“雙94%碳化矽動力平台”。平台配備自研碳化矽模組、油冷系統與56匝高效電機，增程發電效率達94%（行業平均91%），純電效率亦超過94%（行業平均92%），配合AI尋優算法，進一步提升動力表現。越野模式下，可自動控制差速鎖，並支援低至每小時0.5公里的超低速蠕行，顛簸路況下速度波動減少超過55%，實現城市與複雜地形全場景穩定控制。



目前華為智擎動力已於內地發貨超過30萬套，累計安全行駛里程突破400億公里，在乘用車動力總成質量中位列行業第一。



鴻蒙智行交付超135萬輛



截至4月21日，鴻蒙智行累計交付突破135萬輛。今年首季交付11.27萬輛，按年增長41.9%。現有銷售門店1835家、服務門店946家，覆蓋全國九成城市，充電槍超過180萬個。餘承東預計，年底銷售門店將增至2459家以上，服務門店1459家以上，城市覆蓋率超過94%，充電網絡接入逾200萬支充電槍。



華為同時發布五款新車，涵蓋轎跑、獵裝、SUV及MPV。尚界Z7／Z7T起售價21.98萬元人民幣，主打風尚科技。問界M6預售價26.98萬元人民幣起，針對年輕家庭。問界M9系列新增“滄海銀藍”等雙拼配色及Ultimate版。智界V9首發電磁熱控壓鑄技術，主攻高端商務市場。