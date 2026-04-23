港鐵發188億綠債　創港元債市新高

中評社香港4月23日電／作為世界領先的國際金融中心，香港吸引各大公司在港發債融資。港鐵（00066）昨宣布，成功為逾188億元企業綠色債券定價，債券分為五年期、十年期及三十年期。今次是港鐵首次發行公募港元債券，亦是港元債券市場歷來最大單一交易規模發行。值得注意的是，各年期債券的發行規模，亦打破了同年期債券在港元市場發行規模的紀錄。是次發行將進一步加強港鐵的財務靈活性及擴闊其多元化資金來源，長遠支持公司可持續發展目標及持續為香港推進基建發展。



大公報報導，據瞭解，市場對此發債反應熱烈。港鐵指出，獲來自不同類型機構投資者的踴躍認購，反映港元市場對優質發行人，及長年期、與基建發展相關信貸的深厚流動性。債券最高峰的合計認購金額高達逾600億元，是總發行額的三倍多。其中，三十年期債券特別受長線機構投資者追捧，包括退休基金管理人，透過相關退休基金投資產品，讓本地市民參與及支持香港基建發展。



集資推進新鐵路項目



港鐵財務總監樊米高表示，投資者對是次綠色債券踴躍支持，反映市場對港鐵信貸質素、長遠策略，及持續貢獻香港可持續發展和未來基建的信心。交易進一步提升港鐵的資金靈活性，並延長債務年期結構，支持公司推進新鐵路項目和可持續目標。是次債券按規例S形式發行，屬港鐵公司250億美元中期票據計劃下的港元發行。



債券獲標準普爾及穆迪分別評為“AA＋”及“Aa3”級。其中，逾83億元五年期債券、75億元十年期債券及30億元三十年期債券，票息分別為2.88%、3.30%及4.0%。發行所得款項將按港鐵《可持續融資框架》，用作支持合資格的綠色投資項目。中國銀行、東方匯理銀行、滙豐、渣打銀行及瑞銀擔任債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商。個人投資者可透過機構投資者所提供的平台或產品認購相關債券，包括透過強制性公積金計劃、私人銀行渠道，或參與債券基金投資。



滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，是次交易創下港元債券市場歷來最大的規模，其中包括破紀錄的30億元30年期債券，不單在港元基準收益率曲線長端樹立了重要基準，提升港元市場深度，為往後的發行人提供更清晰的定價參考和更多流動性，亦建立更多元化的投資者基礎。不同投資者踴躍參與是次發行，反映他們對香港固定收益市場及優質發行人抱持信心，並肯定了本港在大規模債券發行方面的高效執行能力。



外圍不確定 安全資產受歡迎



渣打銀行大中華及北亞區資本市場主管嚴守敬表示，是次發行，尤其是長年期債券部分獲得投資者熱烈追捧，反映市場對港鐵信貸質素、長遠基建發展策略及共建可持續與低碳未來承諾的信心，凸顯港元債市的深度。受持續的地緣政治不確定性影響，此交易亦成功吸引尋求安全及穩定回報的投資者參與。



光大證券國際證券策略師伍禮賢向大公報表示，港鐵發債超額逾兩倍，顯示市場反應十分成功，主因是市場對固定收益資產或收益較高的產品需求較大，現時地緣政治緊張，未來利率環境未明，加上港鐵業務穩定，因而受到市場歡迎。