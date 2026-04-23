內地客五一改遊香港　熱門時段高鐵票售罄

早前遊客乘坐山頂纜車抵達香港太平山頂。 資料圖片 中評社香港4月23日電／“五一”黃金周臨近，受中東局勢不穩影響，航空燃油價格上漲，內地部分出國航班加價或取消，不少原本“出國遊”的內地客改選搭乘高鐵赴港遊。香港文匯報記者22日上午在中國鐵路12306平台查詢獲悉，內地城市“五一”赴港高鐵票預訂火熱，部分城市赴港熱門時段的高鐵票已告售罄。



其中，北京4月30日往香港高鐵票售完；上海5月1日往香港“朝發夕至”、“夕發朝至”的車票被搶購一空。江蘇南京、安徽合肥、江西南昌、河南鄭州等城市從4月30日起多天的赴港高鐵票基本售罄；廣東多個城市5月1日赴港高鐵票也十分搶手。有旅客坦言，“五一”假期不出國選擇赴港遊“同樣精彩”，適合親子出遊的文化藝術與休閒活動比較豐富。



香港文匯報報導，“五一”假期歷來是出境旅遊的高峰期，但近期多重因素疊加，打亂了不少旅客的出行安排。據珠海市旅行社行業協會相關負責人介紹，此前因中東地區航空樞紐受阻，前往中東、歐洲及非洲的線路均受到波及，計劃出境的旅客因此盡量避開這些目的地；與此同時，日本航線也大幅縮減。在此背景下，東南亞一度成為許多內地旅客出境遊的熱門選擇。然而，過去數周全球航空燃油價格大幅上漲，直接推高了航空公司的運營成本，導致東南亞航線頻繁被取消，這將進一步對“五一”假期的出境遊帶來衝擊。



珠海市旅行社行業協會相關負責人表示，近期部分長途國際航班因燃油等問題出現取消或漲價現象，促使更多原本計劃出國的內地旅客轉而選擇乘坐高鐵等方式前往港澳地區。加之港澳地區今年“五一”期間推出了豐富多樣的攬客活動，預計假期港澳遊的客源將有所增長。



廣東旅客馮女士也表示，“五一”出境她傾向於選擇行程更穩妥的香港遊。“我提前做了‘五一’赴港遊攻略，適合家庭親子出遊的文化藝術與休閒活動比較豐富。”馮女士表示，“五一”假期計劃帶上家人參觀香港故宮文化博物館，還想體驗在香港舉辦的法國五月藝術節。同時，打算前往長洲等離島感受漁村風情，以及到“九龍城寨光影之旅”電影場景展“打卡”。



珠三角赴港車票同樣緊張



記者22日上午在中國鐵路12306平台查詢獲悉，內地不少城市“五一”赴港高鐵票緊俏。其中，北京4月30日往香港高鐵票售完，5月1日往香港的商務座、一等座也只剩少量餘票；上海4月30日往香港車次的車票已有三分之二被預訂，上海5月1日往香港“朝發夕至”、“夕發朝至”的車票被搶購一空。南京、南昌、合肥等城市4月30日至5月5日往香港高鐵票已全部售完；鄭州4月30日至5月5日往香港高鐵票也十分火爆，僅剩下5月2日一趟車次的軟臥有餘票。



廣東省內城市“五一”前往香港的高鐵票也備受熱捧。其中，位於粵西地區的茂名、陽江、湛江4月30日赴香港高鐵票均已基本告罄。位於粵北地區的清遠4月30日至5月5日連續六天赴港高鐵票全部被預訂一空；韶關4月30日、5月2日至5日往香港高鐵票也已賣完。位於粵東地區的汕尾多個高鐵站往香港方向，5月1日7時半至17時之間的車次僅剩少量餘票。



廣州、深圳等珠三角城市往香港的高鐵雖然車次較密，但“五一”部分熱門時段的車票同樣緊張。而東莞多個高鐵站5月1日、2日的上午赴港高鐵票均基本售罄，這兩天佛山、肇慶全天赴港高鐵票都已預售一空。江門站4月30日赴港高鐵票也已售完，江門恩平站到香港車票更從4月30日至5月5日處於“候補”狀態。