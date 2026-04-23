美國務院要求美在伊朗公民立即離境

中評社香港4月23日電／美國國務院領事事務局22日在社交媒體上發文說，鑒於伊朗已宣布部分重開領空，美國在伊朗公民應立即離境。



新華社報導，帖文說，領事事務局建議美國公民關注當地媒體關於局勢的最新發布，同時可向商業航空公司咨詢飛離伊朗航班的信息。此外，美公民還可通過陸路前往亞美尼亞、阿塞拜疆、土耳其和土庫曼斯坦，但應避免前往阿富汗、伊拉克或巴基斯坦與伊朗接壤地區。



據伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台19日報導，伊朗民航組織副主席當天發表聲明說，伊朗領空將分四個階段重新開放。