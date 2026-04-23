渣馬2026報告　經濟效益達3.38億元

今屆渣馬為香港帶來高達3.38億港元經濟效益。 公關圖片 中評社香港4月23日電／渣打香港馬拉松大會昨日（22日）發布環境、社會及管治（ESG）報告，顯示賽事透過本地及非本地跑手消費，為香港帶來的經濟效益高達3.38億港元；同時為多間慈善機構共籌得近1，500萬港元善款。



香港文匯報報導，中國香港田徑總會今年委託香港理工大學研究及創新事務處，進行渣打香港馬拉松2026賽後問卷調查，以瞭解跑手體驗及評估賽事在環境、社會和管治方面的成效。調查收到逾10，000名跑手回覆，本地及非本地跑手分別佔75%及25%，結果顯示逾85%受訪者對賽事整體體驗感到滿意。



今屆馬拉松透過一系列節約資源、減廢及回收措施，致力實踐可持續發展。另一方面，本地及非本地跑手在零售、餐飲、酒店、文娛活動以及本地交通等方面的消費，帶動了馬拉松經濟的疊加效應。其中，大會推出的“助小店 撐跑手”計劃支援逾700間中小型餐飲食肆，幫助增加客流量。香港理工大學根據受訪者提供的數據推算，渣打香港馬拉松的總經濟效益達3.38億港元。



此外，今屆“馬拉松慈善計劃”繼續為50間本地社福機構提供籌款平台。在慈善名額維持不變的情況下，籌得善款突破至近1，500萬港元，較上屆增加約36%。