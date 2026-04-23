澳門創新發展研究會發布新書　助推多元發展

粵港澳大灣區著名智庫澳門創新發展研究會近日發布新書（主辦方供圖） 粵港澳大灣區著名智庫澳門創新發展研究會近日發布新書（主辦方供圖） 中評社香港4月23日電／粵港澳大灣區著名智庫澳門創新發展研究會近日發布新書《澳琴一體化建設發展策略研究》《澳門建設“演藝之都”策略研究》《粵港澳大灣區人工智能與澳門經濟適度多元發展》，三位主編林志軍、劉景松、余渭恒分別介紹各自著作的內容和成書過程，並簡要闡述著作的學術價值與現實意義。



此間業界人士認為，三書秉持客觀、理性原則，堅守學術立場，結合區域合作、文化產業與科技創新實際之間的交織互動關係，從學理上加以嚴謹精到論述，為澳門經濟適度多元發展提供學術支持與實踐路徑。



新書發布會於21日於澳門學者同盟會址舉行，中央政府駐澳門聯絡辦公室社會工作部副部長黃智虎、一級主任科員孫進海、澳門學者同盟主席駱偉建教授、名譽主席張健中教授等嘉賓到場指導支持。三書參與撰寫者婁勝華、李小勤、王耀、魏彬鈺、馮胤塵一等出席發布會並發言。



《澳琴一體化建設發展策略研究》主編林志軍認為，本書從粵澳（橫琴）深度合作區建設、大灣區建設等國家重大發展戰略的視角，結合中央決定開發橫琴的初心，對深合區建設進程進行回顧梳理，深入探討澳琴一體化發展的必要性、重要性及其可行性。全書緊扣新時期的“澳門＋橫琴”定位，根據澳門現階段經濟社會發展狀況和“1＋4”產業發展規劃，系統地闡述深合區第二階段建設目標和任務，比較分析兩地資源禀賦特徵和產業基礎，優化營商環境和兩地全要素流通促進澳琴產業對接，推動經濟適度多元發展的可行方案，並且從制度、經濟、社會認同與區域協調等多個維度分析在深合區拓展澳門居民生活空間、澳門民生福利制度延伸以及澳門化社會服務體系建設的現實意義和實施路徑。



《澳門建設“演藝之都”策略研究》主編劉景松指出，國際城市的成功經驗表明，演藝產業的發展，多能提升城市的知名度與吸引力。澳門建設“演藝之都”的成效，關乎能否擺脫單一的“博彩之城”印象，樹立全新城市形象，以更加豐富多元的文化形象屹立世界城市之林。這一轉型過程，是一場深刻的泛經濟文化運動。作為具獨特歷史文化底蘊和豐富旅遊資源的國際大都市，澳門建設“演藝之都”具有巨大開拓空間和發展潛力。政府著力建設“演藝之都”，可視為推進經濟適度多元的有力舉措。建設“演藝之都”，涉及文化戰略部署、經濟結構調整、產業升級轉型、城市形象重構和城市長遠發展。當“世界旅遊休閑中心”的發展定位與“演藝之都”的願景目標相遇交織，澳門又一次被推到發展的十字路口。順利開啟推進一場文化身份重塑與城市轉型之旅，離不開政府、業界、智庫等力量的共同努力。

