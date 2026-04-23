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美軍稱封鎖以來已令31艘船掉頭或返伊朗港口
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2026-04-23 11:46:05
中評社香港4月23日電／美軍中央司令部22日在社交媒體發表聲明稱，自美國對伊朗實施海上封鎖以來，已指令31艘船只掉頭或返航，其中多數為油輪。
新華社報導，聲明稱，過去24小時，有媒體報導稱多艘商船繞過封鎖線，包括“英雄二”號、“海迪”號和“多里納”號，但這些消息並不準確。“英雄二”號和“海迪”號並未突破封鎖，這兩艘懸掛伊朗國旗的油輪在本周早些時候被美軍攔截，目前停在伊朗恰赫巴哈爾港。“多里納”號此前曾試圖突破封鎖，目前在印度洋海域被一艘美國海軍驅逐艦“護航”。
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