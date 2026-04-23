新疆公佈夏塔景區“8·6”較大事故調查報告

中評社香港4月23日電／新疆維吾爾自治區人民政府23日公佈了伊犁哈薩克自治州夏塔景區“8·6”較大吊橋橋面傾斜墜落事故調查報告，認定該起事故為多方主體違法違規、失職失責造成的較大生產安全責任事故，目前11名相關責任人員已被移送司法機關調查處理。



報告稱，2025年8月6日，伊犁夏塔景區將軍橋發生橋面傾斜墜落事故，造成5人死亡、24人受傷，直接經濟損失2031.50萬元。



新華社報導，經事故調查組調查認定，該事故是一起因景區管委會違法違規建設、疏於監督管理，景區運營單位和涉事橋梁維修施工單位違規組織施工、未經驗收投入使用，地方黨委、政府及其有關部門履職不到位、隱患排查治理不認真不負責，吊橋類設施項目專項整治工作走過場，未認真汲取事故教訓，多方主體違法違規、失職失責造成的較大生產安全責任事故。



事故發生後，國務院安委會辦公室會同文化和旅遊部、國家林草局組成聯合工作組，赴事故現場指導應急處置工作，對事故調查處理進行掛牌督辦。



事故調查組查明，事故直接原因是將軍橋未按設計建設，用滑輪代替索鞍，橋梁存在先天缺陷，兩次維修施工均未執行基本建設程序，特別是第二次維修施工盲目改變主纜型號及線形，將主纜直接布設於索塔頂部滑輪上，致使多塔懸索橋塔頂主纜受力模式發生改變，加之滑輪主軸直徑過小，主纜在長時間往復摩擦、反覆彎折作用下，出現嚴重磨損和疲勞損傷，同時主纜因橫向偏轉及滑動與滑輪側面邊緣發生切割作用，導致大量斷絲、斷股。



報告建議，對有關責任人員和責任單位進行處理。11人移送司法機關調查處理；對5名有關企業人員和22名公職人員進行黨紀、政務處分；對事故發生負有責任的昭蘇縣旅遊服務中心有限責任公司等5家生產經營單位依法依規進行處罰、處理；責令昭蘇景區管理委員會等12個監管部門、單位分別向上級部門作出深刻書面檢查。