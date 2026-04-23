美海軍部長倉促卸任　美媒披露原因

2025年12月22日，費倫在海湖莊園發表講話，特朗普在一旁聆聽。美聯社 中評社北京4月23日電／美國國防部首席發言人肖恩·帕內爾22日在社交媒體上宣布，美國海軍部長約翰·費倫將離職，“即刻生效”。海軍部副部長高雄（越南裔）將任代理海軍部長。



美媒稱，這將是美國總統特朗普第二任期內首位離任的軍種部長。



美國防部並未解釋費倫突然離職的原因。就在一天前，費倫還在華盛頓郊外舉行的一場海軍年度大會上發表了講話。



據外媒報導，費倫任海軍部長前從未在軍隊任職，他是特朗普競選活動的主要捐助者之一。外媒引述匿名消息人士稱，費倫被解職部分原因是在加速艦艇建造上表現不力，並與國防部領導層關係惡化。



此次人事變動正值美軍對伊朗實施海上封鎖，伊朗戰事處於脆弱停火與膠著拉鋸之際。



自2025年1月以來，特朗普政府已解職多名軍隊高級將領和官員。赫格塞思就任國防部長後，推動國防部大規模改革，要求裁減美軍至少20%的現役四星上將。時任美軍參謀長聯席會議主席查爾斯·布朗、國家安全局局長兼網絡司令部司令蒂莫西·霍、海軍作戰部長莉薩·弗蘭凱蒂、海岸警衛隊司令琳達·費根等美軍高官相繼被解職或提前退休。本月初，美國陸軍參謀長蘭迪·喬治“被辭職退休”。



來源：新華社