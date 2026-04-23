展示信念傳承　中國海軍發布最新形象宣傳片

中國海軍最新形象宣傳片的截屏畫面。 中評社北京4月23日電／環球時報報導，在人民海軍成立77周年紀念日之際，中國海軍22日正式發布全新形象宣傳片《向大洋》。通過老中青四代官兵的傳承，彰顯在黨的領導下，人民海軍從無到有、從小到大、由弱變強，實現了跨越式發展。宣傳片在結尾埋下的“彩蛋”，則暗含台灣早晚要回歸祖國大家庭的寓意。



一枚指南針的信念傳承



宣傳片開篇即呈現現代海戰場面，而真正貫穿整部宣傳片的“靈魂”，是一枚指南針。片中構建了一條清晰的人才鏈：原長江艦老艦員廖寧是潛艇艇長單東的教員，把一枚指南針傳給單東，單東又將其傳給了鞍山艦副航海長付建。



指南針在影片中有多次展現。在西太平洋海域，單東在成功發射反艦導彈後，手握指南針說出獨白：“這枚指南針就是我心裡的光，即便是深海大洋，也為我照亮方向。”



宣傳片將指南針和光緊密結合，廖寧也說過類似的話， 自己從來沒有迷過航，“只要心中有光，航向就不會偏離”。



指南針的一代代傳承，代表著這種信念和精神的傳承，指南針是這種信念和精神的具象化載體。“長江後浪推前浪，你們這代人比我強，我希望這個指南針能一代一代傳下去。”廖寧將這份寄托交給下一代官兵。



“宣傳片中的‘指南針’和‘光’表明，一代代官兵始終堅定跟黨走、聽黨指揮，確保萬里航行不迷向，始終踐行全心全意為人民服務的宗旨，忠實履行黨和人民賦予的使命任務，堅決捍衛國家主權與安全。”

