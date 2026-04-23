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中國空軍航空兵某旅組織飛行訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-23 13:28:36
　　中評社北京4月23日電／近日，中國空軍航空兵某旅組織飛行訓練。

　　來源：解放軍報

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