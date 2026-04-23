以軍威脅繼續打擊黎巴嫩真主黨

中評社北京4月23日電／據以色列《新消息報》報導，當地時間21日，以色列防長卡茨在一場全國紀念活動上表示，以色列在黎巴嫩開展軍事行動的首要目標是解除真主黨武裝，並通過軍事與外交手段相結合的方式，消除以色列北部地區面臨的威脅。



卡茨警告黎巴嫩政府，如果其未能履行承諾，“以軍將繼續採取軍事行動”。卡茨表示，他和以色列總理內塔尼亞胡已指示軍方繼續“在地面和空中全力行動”，包括在停火期間，以保護以色列部隊並消除威脅。《新消息報》提到，卡茨還威脅對黎巴嫩真主黨領導人納伊姆·卡西姆進行“斬首”。



土耳其《新曙光報》22日稱，卡茨的言論表明，無論黎以停火協議如何，以色列都將長期在黎巴嫩駐軍，這引發了人們對以色列是否真正致力於緩和局勢的嚴重質疑。此外，卡茨的立場暗示，以色列的領土野心可能會超出當前衝突的既定範圍。



據報導，當地時間17日，黎巴嫩與以色列達成一項為期10天的停火協議。就在卡茨講話當天，以軍和真主黨互相指責對方破壞該協議。據《以色列時報》報導，以軍表示，真主黨向駐扎在該國南部的以色列軍隊發射了數枚火箭彈，並向以色列發射了一架無人機。黎巴嫩真主黨旗下燈塔電視台報導說，真主黨聲稱對此次襲擊負責，並表示此次打擊是對以方襲擊黎平民、破壞民居等違反停火協議行為的回應。



據土耳其阿納多盧通訊社21日報導，黎巴嫩總理薩拉姆當天與法國總統馬克龍共同會見記者時表示，黎巴嫩要求以色列軍隊完全撤出黎領土，黎政府將繼續與以方進行對話，以結束衝突。馬克龍則表示，以色列必須放棄對黎巴嫩領土的野心，如果以色列繼續推行其中東政策，那麼討論暫停歐盟與以色列的聯繫國協議是“合理的”。據美國有線電視新聞網報導，以色列和黎巴嫩第二輪會談將於本月23日在美國國務院舉行。



來源：環球時報