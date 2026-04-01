美國學者：中東動蕩將加速全球力量重組

美國外交政策協會高級研究員、美國諾威治大學和平與戰爭中心應用研究員薩瓦爾·卡什梅里（中評社 王昭攝） 中評社北京4月23日電（實習記者 王昭）美國外交政策協會高級研究員、美國諾威治大學和平與戰爭中心應用研究員薩瓦爾·卡什梅里4月22日在京接受中評社記者採訪時表示，中東動蕩將加速全球力量的重組。若美伊衝突升級，不僅會牽制美國戰略資源，也可能促使中國在中東扮演更獨立的調解者角色，從而改變中美在該地區的博弈形態。



由中國人民大學重陽金融研究院與中國人民大學全球領導力學院聯合主辦的“區域國別論壇·全球名家”第七場活動22日在京舉行。薩瓦爾·卡什梅里受邀主講並接受中評社記者採訪，就特朗普總統訪華、美伊衝突對中美關係影響等問題分享觀點。



卡什梅里表示，美國中期選舉臨近，特朗普當前亟需對外宣布一些實質性成果。他指出，中期選舉中特朗普所屬的共和黨可能面臨挑戰，此前特朗普取消與習近平主席的會談，在外界看來“並不好看”。卡什梅里特別提到英國《經濟學人》雜誌約一個月前的封面上寫著：“如果你的競爭對手犯了錯，別來干涉。”他解讀稱，這一封面在一定程度上反映了國際社會對中美博弈的複雜預期。“特朗普若能成功訪華，外界將抱有非常大的期待，”卡什梅里說，“我在華盛頓與同行交流時也感受到，特朗普會盡最大努力實現這一目標。”



在回應美伊衝突對中美關係的影響時，卡什梅里坦言，當前中東局勢是影響特朗普訪華計劃的關鍵變量，雙方需要在中東問題上找到一個有利的解決方案。如果美伊之間再爆發嚴重的軍事衝突，特朗普訪華計劃極有可能被取消。他還提到，美國政府正努力嘗試解決與伊朗的相關問題，以確保元首會晤能夠繼續推進。



卡什梅里強調，中東動蕩將加速全球力量的重組。中國、俄羅斯等大國正以不同方式推動多極化。如果美伊衝突升級，不僅會牽制美國戰略資源，也可能促使中國在中東扮演更獨立的調解者角色，從而改變中美在該地區的博弈形態。



針對未來“多極世界”的發展，卡什梅里表示，當今世界有眾多國家和經濟體，每個國家都有自己的發展速度，目前還沒有一個正式的國際組織能把所有國家凝聚到一起，“但是我相信各國會設法構建協調平台，雖然需要一些時間，但我認為這是必然趨勢，多極世界最終是會實現的。”

