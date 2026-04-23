3月17日，日本陸上自衛隊展示新部署的改進型12式反艦導彈發射裝置（來源：中國國防報） 中評社北京4月23日電／4月21日，日本政府在內閣會議上正式修改了“防衛裝備轉移三原則”及其運用指南，原則上將允許出口殺傷性武器。有分析認為，此次對武器出口規則的修訂，標誌著日本安全保障政策迎來重大轉折。



日本為何“鬆綁”武器出口限制？



二戰結束後，日本確立了全面禁止武器出口的立場。直到2014年，當時的日本政府將1967年制定的“武器出口三原則”改為“防衛裝備轉移三原則”，放寬了長期以來禁止武器出口的政策限制。不過，在此框架下，日本仍將武器出口限定在救援、運輸、警戒、監視和掃雷等五類非戰鬥用途範圍內。此次修訂，日本正式取消了這一限制，原則上允許包括殺傷性武器在內的成品武器對外出口。同時，新規則明確，在特定情況下，日本還將允許向處於衝突中的國家出口武器。另外，此前被視為武器出口“刹車措施”的日本國會審查或監督，將僅停留在事後“通知”層面。軍事觀察員邵永靈認為，日本的這一調整，本質上是突破戰後各項限制、推動自身軍事力量向海外延伸的關鍵一步。



邵永靈：2014年“防衛裝備轉移三原則”落地後，日本便向菲律賓出口了警戒雷達，這是該原則實施後日本在武器出口領域的首次突破。2022年，日本進一步突破該原則限制，首次向俄烏衝突當事國烏克蘭提供了防彈背心、頭盔等裝備。2023年12月，日本正式允許向其授權的國家出口成品殺傷性武器，例如其與美國聯合生產的“愛國者”防空導彈系統。而2026年4月出台的新規則，原則上允許殺傷性武器出口，這意味著1967年確立的“武器出口三原則”已被徹底摒棄。



從當前局勢來看，日本在防衛裝備出口方面已無任何法律禁忌。對於日本國內軍工產業而言，對外軍售能夠有效解決其成本居高不下的問題。更為重要的是，軍售並非單純的武器交易，還將推動日本加強與其他國家的軍事合作，進而提高其在國際社會的影響力。

