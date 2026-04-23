南京大學在港成立研究院後首辦成果展

香港數碼港董事局主席陳細明，中國科學院院士、南京大學黨委書記譚鐵牛等觀看展覽並交流（張景鴻攝） 中評社香港4月23日電（記者 束沐）“南京大學科創成果對港交流展”日前在香港數碼港舉行。4月23日上午，香港數碼港董事局主席陳細明，中國科學院院士、南京大學黨委書記譚鐵牛，蘇豪控股集團鐘山有限公司、香港江蘇科創中心總經理王濤等四十餘名香港教科界、企業界代表參觀展覽。



此次交流展以2025年10月在香港揭牌成立的南京大學香港高等研究院為平台，集中呈現南京大學在理工科創、人文數智融合領域的標誌性成果。展覽體現了南大服務國家戰略、對接香港需求、融入全球創新網絡的責任擔當，也有助於深化內地與香港科教協同創新，推動南大前沿成果落地轉化、助力香港國際創新科技中心建設。



譚鐵牛在參觀展覽時表示，南京大學香港高等研究院是學校落實國家科教興國戰略、深化對港全方位合作的重要載體，是助力香港建設國際創新科技中心、推動港澳更好融入國家發展大局的關鍵支點。



他介紹，研究院以智能科學、物質科學、可持續發展、中華文化、全球治理、教育研究六大方向為核心，聚力打造 “一院四基地”格局：一是賦能全面對港合作的基地，搭建與特區政府及香港各界、校友社群的合作橋梁；二是集聚全球優秀人才的基地，吸引國際頂尖學者與青年英才，促進跨境科研與創新創業；三是融入全球創新網絡的基地，以香港為樞紐鏈接國際創新資源，推動南大成果國際化展示與產業化；四是助推港澳高質量發展基地，以南大綜合實力輻射帶動區域發展，服務國家戰略全局。



他強調，南京大學將以本次成果展為契機，持續發揮學科優勢，與香港各界深化協同，構建內地研發—香港轉化—全球輻射的創新生態鏈，共同服務教育強國、科技強國、人才強國建設。

