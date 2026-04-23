日稀土研究第一人：稀土回收再利用不划算

中評社香港4月23日電／中國政府加強了軍民兩用物項的出口管制，日本也開始受到影響。日本在從廢料中回收稀土的技術方面處於世界領先地位，這些稀土可用於電動汽車（EV）馬達等領域。但相關技術至今仍未實現商業化。日本稀有金屬研究第一人、東京大學副校長、岡部徹教授接受日本經濟新聞專訪時強調：“稀土回收在經濟上缺乏合理性，政府的支援政策不可或缺”。



東京大學教授岡部徹：1993年從京都大學研究所工學研究科博士畢業，2001年任東京大學生産技術研究所助教。2009年成為研究所教授，2021年至2024年任研究所所長。2024年起任現職。2002年開始領導“稀有金屬研究會”。日本的稀有金屬研究第一人。



記者：在稀土的再利用技術方面，日本一直領先世界，但並沒有實現商業化。背景是什麼？



岡部徹：直截了當地説，就是成本不划算。比如黃金和銅等，如果具有能回收成本的價值，就可以商業化，但現實中稀土的廢料不會以那麼高的價格交易。



在回收利用的邏輯下出現了“都市礦山”這個關鍵詞。這是一項試圖從廢棄馬達和智慧手機中提取稀有金屬的舉措。但是，被回收的恐怕也只有黃金和銅。當然這些廢料中也含有稀土，但現狀是並未被回收，只是被丟棄。



記者：沒有經濟合理性就不需要再利用嗎？



岡部徹：從全球範圍資源保護的角度來看，我認為通過再利用來回收資源是必要的，但是存在一些障礙。目前稀土的再利用還不具備經濟合理性，要想實現商業化，補貼等政府的支援是不可或缺的，而且還需要能追蹤哪些廢料中含有多少稀土的資料庫。