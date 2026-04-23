美國“經濟狂怒”想達到什麼目的？

中評社北京4月23日電／美國針對伊朗的軍事行動“史詩怒火”臨時停火，但隨即啟動了“經濟狂怒”。所謂“經濟狂怒”，按照美官員的解釋，就是動用政府的整體力量對伊朗施加最大程度的經濟壓力。日前，美軍在霍爾木茲海峽及阿曼灣實施嚴格海上封鎖，阻斷關鍵通道，並在全球範圍攔截與伊朗相關的船隻，讓原本就飽受戰事衝擊的全球供應鏈進一步受阻。



新華社報導，美國“經濟狂怒”的目的是什麼？對伊朗、美國各有什麼影響？對全球形成了怎樣的衝擊和危害？



如何“極限施壓”



美國財政部長貝森特日前通過社交媒體發文表示，海上封鎖將“系統性削弱伊朗籌集、轉移和匯回資金的能力”，是美國政府對伊朗“極限施壓”的一部分。



長期以來，美國一直通過經濟制裁打擊伊朗。有分析稱，“經濟狂怒”意在“史詩怒火”騎虎難下之際，通過進一步施加經濟壓力，迫使伊朗讓步。



《華爾街日報》報導，海上貿易佔伊朗經濟總量九成，封鎖導致伊朗每天損失超過4億美元。



另外，美方在石油生產上與伊朗打“時間差”。沙特阿拉伯媒體報導，“經濟狂怒”開始時，伊朗關鍵石油出口樞紐哈爾克島儲油罐使用率已達51%。出口被封，伊朗儲油設施將在兩三周內“見頂”。



“哈爾克島儲存空間將被填滿、油井被迫關停。”貝森特這樣公開詮釋“經濟狂怒”。



業內人士分析，石油生產需持續順暢，一旦被迫停產，會出現石蠟沉積、油管腐蝕、地下水倒灌等問題，影響後續生產。美方此舉，不僅要堵伊朗石油銷路，還意在持續破壞其產能。

