與孔子對話　南京大學在港展示AI賦能文科

“子曰”智能体圖文介紹 中評社香港4月23日電（記者 束沐）“南京大學科創成果對港交流展”正在位於香港數碼港南京大學香港高等研究院舉行。人工智能主題貫穿整個展覽，名為“子曰”智能體的成果，基於孔子文獻資料所建構的大模型，實現了跨越千年時空請教“孔子”回答當代之問。



展覽上，人文社科成果以“文科數智融合、文明傳承創新”為主線，呈現南京大學中華文明數智創新實驗室四大核心成果：構建歷史時空框架的中華古城數字圖譜、跨界破解文明密碼的人類古文字數智解析、貫通中西思想的中外思想家大語言模型，以及沉浸式傳播非遺的昆曲數智傳承系統。



根據展板介紹，“子曰”智能體依靠南大豐富完備的史料、嚴謹嚴肅的歷史專家團隊，整理出了一套高質量的儒家知識庫與對應的專家評價標準。從“孔子年表”到《論語》拆解再到孔子形象變遷，“子日”智能體實現了三個步驟：



一是“充實其經歷”，整理孔子平生經歷，塑造社會風氣，此為重鋪儒家思維之土壤；二是“探索其思維，拆解《論語》等典籍中的核心概念，結合RAG技術與人類反饋強化學習（RLHF），引導模型復現並推理孔子“仁禮合一”的嚴謹思考模式；三是“豐富其形象”，調研好孔子自秦漢到明清、中華至外邦的形象特徵，描繪其思維被解釋和宣揚的演變過程。

