白宮稱特朗普未就與伊朗停火延長設最後期限

中評社北京4月23日電／美國白宮新聞秘書萊維特22日表示，美總統特朗普未就與伊朗停火的延長時間設最後期限，希望伊朗領導層就美方終戰提議作出意見一致的回覆。



新華社報導，就美國媒體當天上午報導特朗普願意再給伊朗3到5天時間以作回覆，萊維特稱，這種說法不屬實，特朗普本人並未就伊方回覆設定任何“明確的最後期限”。她同時表示，具體時間表最終將由特朗普自己決定。



萊維特稱，白宮和美國情報部門清楚伊朗方面在與美國達成終戰協議上由誰說了算，但伊朗內部“正上演一場實用主義者與強硬派之間的較量”，特朗普因而希望看到伊朗作出“一致的回覆”。



她說，等待伊朗方面回覆的同時，美國針對伊朗的“經濟狂怒行動”仍在持續，“行之有效且成果顯著”的海上封鎖未曾中斷，對伊朗繼續保持戰略施壓。



特朗普21日在社交媒體發表聲明說，應巴基斯坦請求，他將延長同伊朗的停火期限，直至伊朗方面拿出一份意見一致的方案。美國阿克西奧斯新聞網站22日援引一名美方消息人士的話報導，特朗普願意再給伊朗3至5天停火時間，但不會“無限期”。美國有線電視新聞網同樣報導，特朗普打算讓伊朗在一個有限的時間範圍內作回覆。以色列第12頻道電視台報導，以方從美方獲悉，特朗普就延長對伊朗停火所設定的期限將於26日到期。



另外，萊維特稍早時接受福克斯新聞頻道採訪時說，特朗普並不認為伊朗伊斯蘭革命衛隊當天所說在霍爾木茲海峽附近扣押兩艘船是違反停火協議，稱“這些並非美國船隻，也不是以色列船隻”。