誰會成為下一任聯合國秘書長？

中評社北京4月23日電／聯合國大會22日結束為期兩天的下一任聯合國秘書長候選人網絡互動對話。4名候選人在對話中闡述了對聯合國未來發展的願景，並回答了會員國代表、民間社會代表圍繞領導能力、氣候變化、可持續發展、國際熱點等方面的提問。



新華社報導，現任聯合國秘書長古特雷斯的任期將於今年年底結束，新一任秘書長將於2027年1月1日上任。聯合國秘書長如何遴選？誰有機會成為下一任秘書長？有可能產生首位女秘書長嗎？



如何遴選秘書長



去年9月，聯大通過關於聯合國大會第79/327號決議，即《振興大會工作的決議》，對聯合國秘書長的遴選和任命程序作出制度改進。決議對候選人的資質提出明確要求，即“必須體現效率、才幹及忠誠之最高標準，並堅定致力於《聯合國憲章》的宗旨和原則。”候選人同時須具有強大的外交、溝通和多語言能力。



根據該決議，聯大主席和安理會主席去年11月簽署致所有會員國的聯名信，正式啟動遴選程序。隨後，會員國或會員國集團開始提名候選人。截至目前，共有4名候選人參選，分別是智利、巴西和墨西哥共同推舉的智利前總統米歇爾·巴切萊特，阿根廷提名的現任國際原子能機構總幹事拉斐爾·格羅西，哥斯達黎加提名的經濟學家、該國前副總統蕾韋卡·格林斯潘，以及布隆迪提名的塞內加爾前總統麥基·薩勒。



根據相關日程安排，安理會將於今年7月底開始對候選人進行遴選。安理會將對候選人進行審議，並舉行意向投票，最終確定一名推薦人選。聯大收到安理會的推薦提名後將召開全體會議，正式任命新一任聯合國秘書長。

