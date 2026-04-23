日本眾議院通過設立國家情報局相關法案引擔憂

中評社香港4月23日電／日本高市早苗內閣推動的設立“國家情報局”相關法案23日在眾議院全體會議上經表決通過，並將移交參議院進行表決。相關法案在日本社會引發廣泛擔憂。



根據該法案，日本擬構建以“國家情報會議”為核心、“國家情報局”為執行機構的情報體系，負責統籌安全保障、反恐等領域的情報活動以及涉外國間諜的“對外情報活動”。“國家情報局”還被賦予要求政府各省廳向其提供情報的綜合協調權。



日本媒體普遍認為，儘管由自民黨和日本維新會組成的執政聯盟在參議院議席未過半，但由於部分在野黨也對該法案持贊成態度，預計其在參議院也將獲得通過，因此可能在本屆國會內完成立法程序。



據共同社報導，高市早苗一直有意強化日本的情報機能。報導稱，待設立“國家情報局”法案正式生效後，高市還將全面啟動“防止間諜法”的立法工作以及設立獨立對外情報機構的專項研討工作。



新華社報導，當前在日本國內，圍繞該法案可能引發的隱私權及言論自由被侵犯的擔憂持續發酵。慶應義塾大學名譽教授金子勝23日在社交媒體發文說：“高市政府試圖通過修憲和軍事化掩蓋日本即將到來的經濟崩潰，現在又限制民眾言論自由、壓制社會聲音，這一切都是在‘重蹈覆轍’。”



日本社民黨黨首福島瑞穗22日接受媒體採訪時指出，政府雖稱不會隨意調查“普通市民”，但“普通市民”與“非普通市民”的界限如何劃定仍不明確，這令人非常擔憂，法案本身存在缺陷。



日本媒體近日也普遍指出，政府有必要充分說明強化情報職能的必要性，並正視其可能帶來的嚴重影響。