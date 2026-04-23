16歲少年少管所內疑遭打死　蘇格蘭場：意外

中評社香港4月23日電／英國倫敦著名的費爾特姆少年犯管教所（Feltham YOI）再度爆發人權醜聞。一名16歲青少年於本週一（20日）被發現於牢房內昏迷，送醫後不治身亡。雖然警方目前將此案暫列為“意外”，但家屬在認屍後悲憤指控，少年全身遍布瘀青與擦傷，明顯遭到殘酷毆打，質疑監獄管理失職並試圖掩蓋真相。



遺體滿是傷痕 家屬控訴：他還是個孩子



TVBS報導，受害少年的女友在西米德爾塞克斯醫院（West Middlesex Hospital）隔著玻璃辨認遺體後，向媒體揭露了令人震驚的畫面。她表示：“他的身體被打得血肉模糊，到處都是瘀傷。我們被告知他死於心臟病，但他那種罕見病況極少導致死亡，這絕對不是真相。”



少年母親的友人透露，家屬對於死訊的說法感到困惑，監獄方對於死亡地點（監獄內或醫院）說法反覆，令家屬崩潰。家屬強調，少年本計劃出獄後重返大學，卻在理應受到保護的管教所內喪命。



官方冷處理 蘇格蘭場暫列“意外”引發熱議



倫敦警察廳（蘇格蘭場）發言人證實，該名少年於20日晚間9時30分由救護車送醫，並於深夜11時43分宣告死亡。警方表示：“目前這起事件被視為意外，調查仍在進行中，後續將進行屍檢。”



然而，監獄內部消息人士透露，若少年生前已受傷，獄方依規必須每15分鐘進行一次例行檢查。此案若涉及管理疏失，恐將導致相關人員面臨免職甚至刑事責任。



暴力前科累累 全英最危險監獄恐面臨倒閉



費爾特姆管教所的暴力問題由來已久。根據2024年的監管報告，該單位被評為“全國最暴力監獄”。儘管監獄督察局早在2019年就發出緊急通知要求整改，但2025年8月的檢查顯示，其暴力程度依然高居全英之冠。



更令人震驚的是，《每日郵報》去年11月曾披露，該監獄部分涉嫌刑事犯罪的工作人員，被允許透過辭職或調職來規避警方調查，引發公眾對於監獄系統內部“包庇文化”的強烈質疑。



獨立調查啟動 各界呼籲撤查真相



青少年拘留服務（Youth Custody Service）發言人對此表示遺憾，並慰問家屬。監獄和緩刑監察專員（Prisons and Probation Ombudsman）已正式啟動獨立調查，釐清是否存在暴力、霸凌或監控疏忽。