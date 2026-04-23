特朗普特使提議意大利隊取代伊朗隊踢世界杯

中評社北京4月23日電／美國總統特朗普的一名特使日前向國際足聯提出，在2026年美加墨世界杯，以預選賽被淘汰的意大利隊取代已獲資格的伊朗隊參賽。消息人士披露，這項提議意在推動修復因伊朗戰事鬧僵的美意關係。



新華社援引英國《金融時報》22日報導，特朗普政府負責全球夥伴關係的特使保羅·贊波利向國際足聯主席因凡蒂諾及特朗普提出了上述建議。贊波利告訴這家媒體：“我確認，我已向特朗普和因凡蒂諾建議，由意大利取代伊朗參加世界杯。作為意大利裔，能看到‘藍衣軍團’出現在美國主辦的賽事中是我的夢想。意大利曾四次奪得世界杯冠軍，他們的戰績足以證明被授予參賽資格的合理性。”



美加墨世界杯將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行。在3月31日進行的世界杯歐洲區預選賽附加賽決賽中，意大利隊點球大戰不敵波黑隊，連續三次無緣世界杯決賽圈。伊朗隊則已成功晉級。根據賽程，伊朗隊與比利時、新西蘭和埃及隊同處G組，三場小組賽都將在美國境內進行。



按知情人士說法，贊波利提出這一建議旨在修復特朗普與意大利總理梅洛尼之間的關係。長期以來，梅洛尼被視為特朗普在歐洲最親密的盟友之一。然而，伊朗戰事爆發後，意大利政府認為美國和以色列對伊朗動武違反國際法，拒絕美國戰機使用意大利西西里島上的基地。梅洛尼曾表示“意大利沒有捲入戰爭，也不打算加入戰爭”，並譴責伊朗一所小學遭空襲導致上百名兒童死亡的事件為“屠殺”。



特朗普近期多次表達對意大利政府和梅洛尼的不滿。他接受意大利《晚郵報》採訪時稱，他對梅洛尼“不幫助美國”的表態感到震驚。本月16日，特朗普在“真實社交”平台上發帖，稱今後不會幫助意大利，理由是意大利在美以軍事打擊伊朗的行動中“不給力”。

