科學家建數字虛擬宇宙完整還原宇宙演化過程

4月23日，中國科學院國家天文台發布宇宙學模擬項目“千衍”。由中國科學家領銜的國際團隊成功在超級計算機中構建出一個數字虛擬宇宙，為人類探索宇宙奧秘、研究宇宙的歷史演化提供了一份高精度數字導引圖譜。



所謂數字虛擬宇宙，是指科研人員依托超級計算機的強大算力，構建出的一個與真實宇宙十分相似的數字化宇宙。這個數字化宇宙完整還原了宇宙從誕生至今百億年間的演化過程，每個階段的樣貌以數字模型的形式完整地再現出來。



中國科學院國家天文台王喬研究員介紹，在宇宙大爆炸以後，宇宙從一個非常均勻的狀態，逐漸形成類似於網狀的結構。在“千衍”模擬中，科研團隊使用4.2萬億個虛擬的粒子，在宇宙138億年的時間長度上，描述了整個宇宙結構形成以及演化的過程。



借助星系形成物理模型，“千衍”可提供星系的圖像、能譜等重要信息。通過高精度虛擬宇宙與實測觀測對比，將助力破解暗物質、暗能量本質難題，深化對星系演化規律的認知。同時，模擬數據也將為中國空間站巡天望遠鏡（CSST）、歐洲空間局“歐幾里得”（Euclid）等國際旗艦觀測項目提供重要的科學支撐。



據瞭解，在這項長達十餘年的研究工作中，中國科研團隊使用自主開發的軟件，針對國產超級計算機進行了算法、編程等方面的優化，最終產出總量達13 PB的科研數據，充分展現了中國在計算宇宙學和高性能計算領域的創新能力，助力全世界宇宙學研究邁入高精度時代。



來源：央視新聞