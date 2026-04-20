凌友詩：兩岸行業專業對接　香港能起大作用

港區全國人大代表，全國港澳研究會副會長凌友詩（受訪者供圖） 中評社香港4月24日電（記者 盧哲）港區全國人大代表，全國港澳研究會副會長凌友詩日前在香港接受中評社記者專訪表示，未來兩岸關係不僅要關注青年的一面，也要關注行業和專業互動和對接，而香港在其中能起很大的作用。



中央台辦近日受權發布十項促進兩岸交流合作的政策措施，凌友詩認為此時發佈十項政策具有重要意義。她指出，十項政策的總體精神，就是根據“十五五”規劃的對台方針政策，泯除區隔，促進兩岸的一體化。



“第一個方面是同等待遇。”凌友詩指出，這包括完善台胞生活待遇，把台灣同胞當作自已人民那樣來看待。第二方面是促進經貿融合。包括便利農漁產品輸入，福建地區對台漁業合作，恢復居民赴台自由行，促進中小微企業合作，推動金融產業合作。第三方面是推進聯通。包括建立國共兩黨常態化溝通機，建立國共兩黨青年雙向交流機制對金門馬祖通水、通電、通氯、通橋。恢復兩岸直航正常化。



凌友詩認為，此時發佈這十項政策，一方面是為鄭麗文訪問大陸帶來眾多的利好因素。“特別是若恢復大陸居民赴台自由行，以及便利農漁產品輸入，台灣很快就會感到經濟活躍起來，基層民眾的受益尤其大”。二方面是大陸牢牢掌握兩岸關係的主導權和主動權，不斷出招，不論台灣方面的反應怎麼樣，大陸堅定推進“十五五”規劃的對台措施。



十項政策中提到，建立國共兩黨青年雙向交流機制化平台。出生於台灣高雄的凌友詩，對此十分關注與支持。“這是非常好的一個做法，特別是促進兩黨青年交流，這在我看來不是簡單的兩岸青年往來，也不是一般的夏令營、冬令營，而是兩黨所組織的青年甚至是兩黨的年青黨員。因此交流會在悉心的規劃下進行，內容將更豐富，甚至包括對大陸政治體制、全過程人民民主，司法制度，基層治理的詔識和交流。”凌友詩認為，其目的在培養更多島內瞭解國情、瞭解大陸政治運作的青年人才。



凌友詩強調，自己很贊成兩岸青年的交流。它有兩重意義，一個是讓被民進黨洗腦的青年大開眼界，認識真正的大陸。二方面是讓精進的青年，可以建立自己的理想，規劃自己的人生。



“但不只是青年交流，行業和專業之間的交流也很重要。行業和專業交流是成年人的事情，他們的交流目標更明確，效果更顯著。”凌友詩說，“十五五”規劃對台部分講到的內容，需要行業和專業的交流才能完成。因此，未來兩岸關係不只要關注青年的一面，也要關注行業和專業互動和對接。



作為港區全國人大代表，凌友詩認為，這一點香港能起很大的作用，因為香港就是一個融入及服務國家發展大局的例子。凌友詩說，香港過去在國家支持下打造了金融、航運、貿易、科技和中外文化交流五個中心；未來還要打造國際資產管理，國際風險管理，國際法律解決糾紛及區域知識產權服務、高增值供應鏈服務等五個中心。同時香港也是國家規定了的國際航空樞紐和全球人民幣離岸交易樞紐。“未來好多相關的國際以及區域的論壇、研討、展覽、學術會議會在香港召開，這正是一個邀請台灣來參與，讓台灣借著香港來瞭解‘一國兩制’及融入新發展格局的好機會。”



凌友詩還談到，現時台當局最害怕兩岸交流，因為大陸進步繁榮，民進黨無法找出更好的理由鼓動民眾支持“台獨”，因此唯有閉關自守，阻礙交流，不讓民眾知道大陸真相、更不讓民眾獲得大陸的實惠，拖一天是一天，以維繫民進黨的政權。“這也是台當局消極應對直航的原因。”