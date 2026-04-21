鄭麗文訪陸對國民黨選舉有何影響？學者熱議

由澳門區域與戰略研究中心主辦的“鄭麗文登陸：兩岸關係新變局”研討會舉行（會議截圖） 中評社香港4月23日電（記者 盧哲）由澳門區域與戰略研究中心主辦的“鄭麗文登陸：兩岸關係新變局”研討會23日以在線會議形式舉行。來自大陸、台灣及美國的多位學者認為，此行提升了鄭麗文和國民黨的影響力，尤其對台灣中生代和年輕選民產生了一定程度的激勵效果。



中國文化大學兼任講座教授楊泰順認為，鄭麗文這次訪問對島內民意走向，尤其是年輕選票的走向有重大影響，而且是對國民黨有利的影響。他認為，鄭麗文在大陸受到高規格接待，對台灣中生代和年輕選民產生了一定程度的激勵效果。



楊泰順分析，過去很長一段時間，民進黨通過簡化兩岸議題、強化兩岸分治的事實宣傳，較容易爭取年輕選票，而國民黨在兩岸和平與統一的定位上偏向未來發展，宣傳上顯得更為蒼白無力。他認為，鄭麗文此次出訪回台後，在相當程度上扭轉了這一趨勢。作為中生代政治人物，鄭麗文在訪問過程及返台後記者會上的沉穩表現，讓台灣年輕選民眼睛一亮。尤其鄭麗文過去曾在學生運動中扮演重要角色，有民進黨背景，如今轉向支持兩岸和平，這種轉變對年輕選民具有震撼力，可能使更多年輕人覺得同輩人也能平穩處理兩岸議題。



美國巴克內爾大學國際關係與政治學教授朱志群認為，國民黨能夠訪陸，代表了“有和平這麼個選項”。民進黨將兩岸關係簡化為“民主與專制之爭”，國民黨可以抓住這個機會爭取話語權，讓台灣民眾認識到和平的重要性。



關於年底的地方選舉，朱志群認為兩岸關係並非主軸，民生問題才是重點。他注意到鄭麗文訪陸受到大陸方面的尊重和對等對待，相信台灣民眾會有所感受。他指出，目前民進黨在台灣掌握了媒體話語權，極力詆毀和阻礙兩岸關係，國民黨還有很多工作要做。