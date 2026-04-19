學者：鄭麗文遠比賴清德更符合美國戰略需要

由澳門區域與戰略研究中心主辦的“鄭麗文登陸：兩岸關係新變局”研討會舉行（視頻會議截圖） 中評社香港4月24日電（記者 盧哲）由澳門區域與戰略研究中心主辦的“鄭麗文登陸：兩岸關係新變局”研討會23日以線上會議形式舉行。多位學者認為，從訪陸結果看，鄭麗文促成兩岸和平對特朗普有利，鄭麗文“遠比賴清德更符合美國的戰略需要”。



研討會由召集人，澳門區域與戰略研究中心主任王建偉主持。王建偉在研討會伊始指出，鄭麗文登陸在兩岸及國際間掀起“鄭旋風”，這一現象值得探討。為此他提出四方面問題，包括鄭麗文登陸對台灣島內政治生態的影響、對兩岸關係的影響以及對美台關係和中美關係的影響。



上海東亞研究所所長王海良認為，鄭麗文“先陸後美”的安排原本是特朗普先來、鄭麗文在後，但因美方在伊朗事務上陷入困境而推遲，反而讓鄭麗文先行到訪。從國民黨角度而言，這一選擇是明智的，既與民進黨拉開距離，更重要的是體現國民黨要成為真正的“中國國民黨”而非“台灣國民黨”，先內後外合乎政治邏輯。



王海良表示，這多少會讓美方感到有些不舒服，但不會影響台美關係，因為國民黨不是執政黨，不左右台灣對美政策，也不會影響鄭麗文計劃中的訪美行程。從訪陸結果看，鄭麗文促成兩岸和平對特朗普有利，因為特朗普“200%不願意看到台海出現危機”，伊朗問題已讓他很難應對，穩定更符合其利益。王海良認為，鄭麗文幫助解除了一個重大憂患，“美方可能覺得她還是能幫上忙，因此應該好好交流”。王海良強調，鄭麗文“遠比賴清德更符合美國的戰略需要”。



台灣文化大學社科院講座教授楊永明指出，鄭麗文訪陸凸顯了中美關係的結構性變化。有關變化主要體現在經濟、外交、地緣、軍事方面，特別是特朗普再次上台後，G2體制的建立與相關議題都顯現出結構性改變。

