回望鄭麗文大陸行　學者析和平深層意涵

十位來自中國大陸及台灣和美國的學者23日在澳門區域與戰略研究中心舉行的線上研討會上，以“鄭麗文登陸：兩岸關係新變局？”為主題展開深入探討。 中評社北京4月24日電（記者 海涵）“鄭麗文‘和平之旅’彰顯了台灣內部的結構性變化，台灣民眾期盼兩岸和平，不會再將兩岸正常交往互動污名化為‘投降’。”就鄭麗文大陸行，有學者做出上述分析。



十位來自中國大陸及台灣和美國的學者23日在澳門區域與戰略研究中心舉行的線上研討會上，以“鄭麗文登陸：兩岸關係新變局？”為主題展開深入探討。



“中國國民黨主席鄭麗文訪陸在兩岸掀起一股‘鄭麗文旋風’，值得深入探討。”研討會召集人、澳門區域與戰略研究中心主任王建偉提出，鄭麗文這趟行程創下多個紀錄：一是時隔十年中國國民黨主席再次訪問大陸；二是受到大陸方面超高規格接待；三是在拜謁南京中山陵時罕見地點名批評日本，提到日本高達11次。



鄭麗文大陸行自4月7日起至4月12日結束，行程雖已落幕，相關討論卻持續發酵，輿論長尾效應顯著。當輿論熱潮趨於平緩，再來回望這趟“2026和平之旅”，學者聚焦剖析“和平”的深層意涵。



鄭麗文在大陸多次談“和平”，大陸方面這次也沒有強調“促統”。上海東亞研究所所長王海良分析，現在世界很不太平，這個時候談“和平”最合時宜、最有實質性也最能打動人心。用“和平”定調兩岸關係或許並不充分，但邁出第一步很關鍵，而且議題太多也容易失焦，欲速則不達，採取理性務實的選擇是恰當的。



“這並不代表大陸對台政策發生改變，而是與時俱進、因勢利導的智慧安排。”王海良關注到島內民調數據——鄭麗文結束大陸行返台後，超五成受訪者認為台灣應主動面對並討論兩岸統一問題。他指出，事實證明，暫不刻意強調統一，反而讓台灣社會主動思考統一議題，這一現象耐人尋味，也正是現實民意的折射。不提統一，不代表統一的歷史大勢不存在，祖國統一仍是不可阻擋的歷史潮流。



台灣文化大學社科院講座教授楊永明認為，鄭麗文“和平之旅”彰顯了台灣內部的結構性變化。雖然賴清德持續炒作“務實台獨工作者”“境外敵對勢力”“抗中保台”等話術，但經過“大罷免”與鄭麗文大陸行後，台灣社會主流共識已然清晰：兩岸和平穩定是當前重中之重。台灣民眾期盼兩岸和平，不會再將兩岸正常交往互動污名化為“投降”。

