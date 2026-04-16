拒十措施　學者：賴不具備處理兩岸關係能力

澳門區域與戰略研究中心23日上午舉行“鄭麗文登陸：兩岸關係新變局？”線上研討會 中評社北京4月24日電（記者 海涵）澳門區域與戰略研究中心23日上午舉行“鄭麗文登陸：兩岸關係新變局？”線上研討會，十位來自中國大陸及台灣和美國的學者進行思想碰撞。就賴清德當局拒接十項惠台措施，有學者指出，這徹底暴露了其根本不具備處理兩岸事務的能力。



台灣文化大學社科院講座教授楊永明說，大陸方面推出十項惠台措施後，陸委會幾乎第一時間就予以否定，聲稱“沒有必要”，而台灣業界則將這十項措施視為重要利多。民進黨當局再次否定、封堵了大陸支持兩岸交流的積極作為。



“這恰恰暴露了賴清德當局根本無心正視兩岸之間在民生、經濟、交流、觀光等各領域的現實問題。”楊永明表示，台灣對大陸享有高達1500億美元的貿易順差，2025年更有超過500萬人次台灣民眾前往大陸，這些都是不容否認的客觀事實。民進黨當局卻將這一切，統統抹黑為“充滿風險的統戰行為”。



楊永明指出，此次鄭麗文大陸之行，將兩岸緊密相連的現實，完整呈現在兩岸民眾面前。反觀民進黨當局，卻拒絕順應民意、面對現實，無視大陸主動釋放的善意，錯失緩和兩岸關係的契機，也徹底暴露了其根本不具備處理兩岸事務的能力。這一點，台灣社會民眾看得十分清楚。



台灣佛光大學公共行政與國際事務學系副教授柳金財表示，大陸推出的十項惠台措施中，包括恢復福建、上海居民赴台個人游。他拿自己目前任教的宜蘭縣舉例，在陸客赴台全盛時期，每天接待大量陸客團，節假日市區甚至人潮擁擠；如今陸客銳減，當地旅館、飯店經營困難紛紛倒閉。他指出，兩岸觀光交流若能進一步恢復，對花蓮以南、屏東、南投等以觀光為支柱的縣市，都會產生直接且重要的影響。

