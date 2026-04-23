王毅會柬外長：堅決徹底剷除網賭電詐這一毒瘤

中評社北京4月23日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅23日在金邊同柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆舉行會談。



新華社報導，王毅祝賀中柬外長、防長“2+2”戰略對話機制首次會議取得成功，讚賞柬方為此所作的努力。王毅表示，面對變亂交織的國際形勢和接踵而來的全球性挑戰，中柬作為命運共同體啟動“2+2”戰略對話機制正當其時。此次會議內容豐富，達成重要共識，有力推進中柬戰略協調，深化戰略互信。雙方確認堅定做彼此長期可靠的好朋友好伙伴，將進一步推動中柬全面戰略合作伙伴關係邁上新台階，為雙方共建命運共同體增添新內涵。



王毅說，中方願同柬方一道，落實好習近平主席去年訪柬成果及同柬領導人達成的重要共識，統籌推進發展與安全，深化兩國全方位合作，重點加強“工業發展走廊”、“魚米走廊”建設，擴大綠色產業、農產品貿易、金融、青年等領域交流，夯實中柬友好民意基礎。打擊網賭電詐關乎人民群眾生命財產安全，要持續合作發力，堅決徹底剷除這一毒瘤。雙方要以《東南亞友好合作條約》簽署50周年和中國東盟建立對話關係35周年為契機，加強在中國－東盟合作、瀾湄合作等多邊機制下協調配合。中方將以自己的方式持續為柬泰雙方重建互信、轉圜關係而努力，願為柬泰直接溝通提供更多平台。



布拉索昆表示，柬中外長、防長“2+2”戰略對話機制會議的成功召開增進了雙方政治互信，也為深化兩國合作發揮重要作用。在國際形勢複雜演變背景下，柬中加強政治安全、防務安全合作具有重要意義。柬中友好深入人心，造福兩國人民。柬方感謝中方在基礎設施建設、清潔能源、農業和金融等領域為柬提供寶貴支持，願同中方持續深化各領域合作，堅決打擊網賭電詐，共同抵禦外部干擾，維護各自主權、安全和發展利益，推動構建新時代全天候柬中命運共同體取得更多成果。布拉索昆介紹了柬泰邊境衝突情況，感謝中方斡旋努力，期待中方發揮更大作用。



雙方還就共同關心的國際和地區問題交換了意見。