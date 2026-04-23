柬埔寨代理國家元首洪森會見王毅

中評社北京4月23日電／中共中央政治局委員、外交部長王毅23日在金邊會見柬埔寨代理國家元首、參議院主席洪森。



新華社報導，洪森請王毅轉達對習近平主席的誠摯問候，祝賀柬中外長、防長“2+2”戰略對話機制首次會議取得圓滿成功，表示中國是柬最親密、最信賴的朋友，感謝中方長期以來為柬王室治療查體提供良好保障並支持柬自主發展。中國的支持與合作是柬實現發展、維護安全的最大底氣。不管國際環境如何變化，柬人民黨和政府奉行友華政策的決心不變，堅定推進對華合作的決心不變，願同中方加強戰略溝通，密切戰略合作，維護政治安全，增強經濟韌性，確保柬中友好代代相傳，推動柬中命運共同體不斷取得新成果。網賭電詐危害各國人民生命財產安全和柬國家形象，柬方已下定決心打擊到底，願同中方繼續密切合作。



王毅轉達習近平主席對洪森的親切問候，表示閣下日前北京之行對外發出傳承弘揚中柬傳統友誼的明確態度和堅定意願。在兩國領導人關心支持下，昨天中柬外長、防長“2+2”戰略對話機制首次會議成功召開，達成廣泛共識。我們都同意堅定支持對方維護核心利益，深入推進全方位合作，加強執法與防務合作，密切多邊協調配合，相信機制將有力增進雙方戰略互信，為中柬全面戰略合作伙伴關係提供新的抓手，為新時代全天候中柬命運共同體建設注入新的內涵，為雙方攜手應對全球和地區性挑戰發揮重要作用。



王毅說，面對亂象叢生的國際環境，中柬鞏固深化合作具有重要意義和時代價值，符合雙方現實和長遠利益。中方珍視兩國老一輩領導人親手締造的中柬友誼，對兩國關係未來發展充滿信心，願同柬方秉持友好信念，克服外部干擾，保持高層交往，堅定相互支持，拓展務實合作，密切政治安全和執法協作，統籌高質量發展與高水平安全，推動新時代全天候中柬命運共同體建設的道路越走越寬廣。



雙方還就重大國際和地區形勢深入交換意見。



訪問期間，王毅還會見了柬埔寨首相洪瑪奈並同柬副首相兼外交大臣布拉索昆舉行了會談。