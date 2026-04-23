伊朗奧委會：伊朗隊尚未確定參加美加墨世界盃

中評社北京4月23日電／23日，伊朗奧委會秘書長邁赫迪·阿里內賈德在三亞亞沙會沙灘足球比賽現場對媒體表示，伊朗國家男子足球隊尚未確定參加2026年美加墨世界盃。



新華社報導，“伊朗政府還沒有作出最終決定，但球隊正在積極籌備。因為世界盃在美國舉辦，所以我們的處境比較特殊，這件事必須由政府決定，運動員的安全是第一位的。”阿里內賈德說。



2026年美加墨世界盃將於6月11日至7月19日在美國、加拿大、墨西哥舉行。作為亞洲足壇傳統強隊，伊朗隊與比利時、埃及、新西蘭隊同分在G組，三場小組賽全部在美國境內進行。美國和以色列對伊朗發動軍事打擊後，伊朗能否如期參加世界盃仍懸而未決。



據美聯社4月16日報導，國際足聯主席因凡蒂諾表態稱，伊朗隊將按計劃參加世界盃。但阿里內賈德說：“那是因凡蒂諾的想法，正如我所說，我們還沒有作出決定。我希望球隊能參加世界盃，但這不是我能決定的，而需要政府作決策。”



伊朗邁赫爾通訊社19日報導，球隊將按照教練組的計劃展開集訓，以備戰世界盃。報導還公佈了參加國家隊集訓的30名球員名單。



英國《金融時報》22日報導，美國總統特朗普的一位特使已向國際足聯提出，希望在世界盃中由意大利隊取代伊朗隊參賽。



阿里內賈德介紹，戰事直接影響到伊朗許多體育項目的正常開展。伊朗國內體育設施遭嚴重破壞，尤其是專為1974年德黑蘭亞運會興建的阿扎迪體育場被摧毀。另外，已經有逾百名運動員不幸遇難，給伊朗體育帶來難以彌補的損失。即便如此，伊朗體育代表團一行近百人克服困難，輾轉土庫曼斯坦後乘坐飛機到達北京，再轉機來到三亞，如期參加亞沙會。