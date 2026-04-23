未能展現獨立性　美聯儲主席提名人選遭質疑

中評社北京4月23日電／美國聯邦儲備委員會下任主席提名人選凱文·沃什日前出席國會參議院聽證會，就美聯儲“獨立性”、貨幣政策等問題闡述相關理念。觀察人士認為，針對市場關心的話題，沃什在聽證會上的模糊表態導致市場難以形成穩定預期，疑慮難以消除，或引發資產波動與預期分化。



能否維護美聯儲“獨立性”遭質疑



新華社報導，沃什21日出席參議院銀行、住房和城市事務委員會舉行的美聯儲主席提名聽證會。儘管沃什在聽證會上多次強調將維護美聯儲“獨立性”，不會任由擺布，且美國總統特朗普“從未要求他就任何具體利率決策作出承諾”，但多名參議員仍對其表態表示失望。



沃什在聽證會上說，美聯儲在制定貨幣政策方面的“獨立性”最高，但在管理公共資金、金融監管等領域並不享有同等獨立性。他認為，美聯儲“獨立性”的威脅來自美聯儲介入氣候變化等非核心業務，民選官員就利率發表觀點並不意味著美聯儲“獨立性”受到威脅。



彭博社專欄作家喬納森·萊文撰文說，沃什此番論述是在刻意淡化白宮對美聯儲的施壓行為。沃什一旦就任，將陷入“要麼降息、要麼被白宮攻擊”的兩難境地，市場對美聯儲“獨立性”的疑慮難以消散。



資深民主黨議員伊麗莎白·沃倫在聽證會上與沃什激烈交鋒，她批評沃什迴避回答任何可能與特朗普意見相左的問題，未能展現“獨立性”立場。共和黨議員湯姆·蒂利斯則重申，在針對美聯儲現任主席鮑威爾的相關調查解決前，他不會支持確認對沃什的提名。



特朗普今年1月底提名沃什為下任美聯儲主席。由於共和黨在參議院銀行委員會中的席位只比民主黨多兩席，蒂利斯的反對立場很可能導致提名確認程序難以推進。



或推動美聯儲運行機制變革



在聽證會上，沃什批評大型機構墨守成規和安於現狀的傾向。他說，當世界快速變化時，安於現狀的做法和政策尤其有害。



沃什說，美聯儲2021年至2022年在通脹問題上犯下致命政策錯誤，導致其至今仍在處理遺留問題。這表明美聯儲應建立新的通脹衡量體系，採用更精準的通脹指標。



沃什還主張調整美聯儲與公眾的溝通策略。美聯儲前主席伯南克曾在每一個季度舉行新聞發佈會，現任主席鮑威爾則改為在每年8次議息會議後舉行發佈會。沃什說，美聯儲主席在每次議息會議後舉行發佈會，以及美聯儲每年四次發佈經濟預測摘要的做法可能會改變。他認為，太多美聯儲官員就貨幣政策提前發表觀點，“這相當無益”。

