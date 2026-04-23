李在明出席韓越商務論壇強調能源供應鏈合作

中評社香港4月23日電／韓聯社報導，南韓總統李在明23日出席在河內舉行的南韓-越南商務論壇時強調，南韓與越南的經貿合作至關重要，並特別提到加強稀土、尿素液等能源領域的供應鏈合作。



李在明表示，在全球經濟不確定性加劇的背景下，韓越兩國作為最佳合作夥伴，雙邊經貿合作比以往任何時候都更為重要。特別是在尖端產業方面，加強稀土、尿素液等能源領域的供應鏈合作是當前亟待解決的關鍵問題。李在明還指出，為了支援越南穩定的產業環境，必須建設LNG（液化天然氣）發電站、核電站等高效的電力傳輸網路。他期望在場的企業家們能成為推動這一合作的基石，共同開創新的合作局面。



越南總理黎明興在歡迎辭中表示，兩國企業應加強務實合作，推動共同發展。他呼籲南韓增加對越南的“質的投資”，特別是在尖端技術、半導體、人工智慧和清潔能源等高附加值領域，並加強技術轉讓。



出席此次論壇的南韓企業家包括三星電子會長李在鎔、LG集團會長具光謨、SK集團會長崔泰源、鬥山能源會長朴知原等。越南方面有越南國家工業與能源集團董事長黎玉山、國家電力集團董事長鄧黃安、越南航空董事長鄧玉和、越南化工集團董事長馮光協等企業領袖出席。兩國企業家共同探討了未來合作的潛力和機會。