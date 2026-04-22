美專家提議美中關鍵供應鏈談判有序“脫鈎”

彼得森國際經濟研究所發佈政策報告，就美中務實經濟合作提出建議 中評社華盛頓4月23日電（記者 余東暉）美中戰略競爭態勢下，先進技術和關鍵礦產的相互限制，互相“脫鈎”已成現實。美國經濟學家建議，雙方可以通過協商談判，在互不破壞對方的情況下，在技術和關鍵礦產方面減少相互依賴，以達成雙方都能接受的結果。



美國頂尖經濟智庫彼得森國際經濟研究所的5位高級研究員最新出版政策簡報，探討美中在互不信任情況下如何有序“脫鈎”，不打亂兩國和世界的關鍵供應鏈，以及兩國如何在關係緊張情況下，依然在減少排放和開發清潔能源技術、為未來的大流行病做準備、管理人口老齡化等共同目標上採取協調行動。



報告指出，過去幾年，美中貿易已經開始萎縮和分散，但無法完全分離，因為兩國在關鍵供應鏈上仍然相互依賴。美中之間不斷加劇的不信任和戰略競爭已使兩國關係從互利合作轉向代價高昂的衝突。兩國應當在“經濟脫鈎”的同時，採取有條理的、通過談判的方式，仍就應對氣候變化、公共衛生和人口挑戰等共同目標開展合作。



彼得森國際經濟研究所高級研究員諾蘭指出，美中貿易關係已從良性發展演變為動蕩不安，最終陷入高度衝突；爭議領域從邊境措施擴展至產業政策和出口管制；協商重心從世界貿易組織轉向直接雙邊談判。美國已放棄先前對最惠國待遇原則和多邊主義的承諾。貿易帶來的傳統收益因相互猜疑與國家安全考量而喪失殆盡。雙方已表現出降低經濟融合程度的傾向。這一過程雜亂無章，持續帶來誤判、誤解和意外損害的風險。



彼得森國際經濟研究所高級研究員鮑恩（Chad Bown）在《就技術與關鍵礦產問題談判達成雙贏的美中貿易戰結局》報告中，提出了一種替代方案。它顛覆了舊的《關稅及貿易總協定》（GATT）模式下的關稅減讓：美中兩國不是協商相互取消關稅，而是協商雙方都能接受的最終狀態（比如在採購來源方面達到一定程度的多樣化）。

