“特高課”重現？起底日本“新戰前情報體系”

中評社北京4月23日電／在高市早苗政府強力推動下，日本國會眾議院23日通過一項法案，計劃設置“國家情報會議”和“國家情報局”。



新華社報導，日本當局近來在情報領域動作頻頻，推動多層面整合升級情報力量，強化首相對情報工作的集權式控制。專家解讀，高市政府此舉對內意在加強國內思想輿論控制，通過鼓吹“外部威脅”、灌輸右翼思想等手段，誘導民眾支持擴軍備武；對外圖謀強化情報收集，為突破“專守防衛”原則、實施軍事冒險做鋪墊。



這一系列動向，與二戰前日本軍國主義強化情報機構的種種做法如出一轍。有日本媒體驚呼：“在戰爭國家危險之路上暴走”的首相高市早苗，正在打造“新戰前情報體系”，臭名昭著的“特高課”又要重現嗎？



整合升級情報力量



高市當局近期正從政府、自衛隊和民間等多個層面，推進整合升級情報力量。



目前，日本政府情報工作分散于外務省、防衛省、法務省、警察廳等多個機構，由“內閣情報調查室”負責整合協調。



根據眾議院23日通過的“國家情報會議設置法案”內容，高市政府擬構建以“國家情報會議”為核心、“國家情報局”為執行機構的情報體系，負責統籌安全保障、反恐等領域的“重要情報活動”，以及涉及外國間諜的“對外情報活動”。



據日本媒體報導，“國家情報會議”將由首相擔任主席，成員包括內閣官房長官、外務大臣、防衛大臣等多名閣僚。“國家情報局”則被賦予對各政府部門情報工作的綜合協調權。



這一法案的重點在於，加強情報工作並統一歸口管理，強化“首相官邸主導”。法案還需提交參議院審議，預計將在本屆國會例會會期內完成立法程序。



除整合政府情報力量，日本自衛隊3月下旬還進行了重大改組。其中，海上自衛隊新設“情報作戰集團”，整合下轄承擔情報、網絡、通信、海洋觀測等職能的部隊。陸上自衛隊則新設“情報作戰隊”，總部設于東京都練馬區的朝霞駐屯地。



此外，日本政府及右翼勢力還在強化利用民間情報力量。



日本網民調查發現，有與執政的自民黨存在資金往來的IT企業，利用社交媒體平台搜集自由派政黨和人士信息及言論，對其展開攻擊並鼓吹“修憲”等主張。



近期，一個名為“日本紐帶情報公司”的民間機構浮出水面。這家機構極力鼓吹所謂“外部輿論”威脅，多次出現在日媒報導中。該公司董事長曾任職于與日本政府關係密切的日本電通公司。有日本網民針對這家企業的背景及動向發出質疑：“它難道不是防衛省的代理人麼？”

