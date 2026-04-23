人民日報鐘聲：美國滑向“掠奪性霸權”

中評社香港4月23日電／《人民日報》4月23日“鐘聲”文章：滑向“掠奪性霸權”，美國正“以倒退的方式步入未來”。以下為文章內容。



美國、以色列對伊朗發動軍事打擊以來，中東的持續動蕩牽動全球視線。國際社會在期盼戰火早熄的同時，也在追問：這場戰爭因何而起？美國哈佛大學國際關係教授斯蒂芬·沃爾特提出的“掠奪性霸權”概念，為世人理解美國的對外政策邏輯提供了一個新視角。



所謂“掠奪性霸權”，是指美國利用其在國際體系中的特權地位，從盟友和對手那裡榨取“讓步、貢賦與順從”。簡言之，就是將所有雙邊關係，不只是對手，也包括合作夥伴和盟友，都視為一場零和博弈，試圖從每次交往中榨取最大利益。“我的歸我，你的可談”，便是其核心準則。



美國的所作所為已將“掠奪性霸權”暴露無遺。從肆意“退群”、拋棄國際責任，到對國際規則“合則用、不合則棄”；從試圖通過關稅戰、貿易戰對全球搞經濟勒索，到如今動輒對主權國家使用或威脅使用武力，全無顧忌地搶資源、索領土……所有這些都清晰印證，美國正在向“以強權凌駕一切”加速退化。



這一“退化”體現在兩個層面。一是角色定位的退化。冷戰結束後，美國雖不乏霸權底色，卻至少在表面上維持著某種“負責任行為方”的形象：維繫盟友關係，提供一定的國際公共產品，主導國際規則的制定與執行。而今，這層面具已加速剝落，美國全然退化為“規則顛覆者”與“合作拆台者”，轉而依靠赤裸裸的“叢林法則”維繫霸權。



二是戰略心態的退化。霸權相對衰落引發了美國的深度焦慮。據世界銀行數據，美國國內生產總值占全球的比重已從1960年的約40%下降至2023年的約25%。實力相對下滑帶來的不安，使華盛頓越來越難以接受世界的變化。經濟全球化的進一步發展，全球南方的群體性崛起，成了一些美國政客的心病。他們認為維繫現有國際體系不划算，再加上國內民粹主義抬頭、政治極化加劇，其心態退化為“美國唯一”，在單邊霸凌之路上越走越遠。



“掠奪性霸權，從誕生之初就埋下自我毀滅的種子。”沃爾特在《外交》雜誌上如此寫道。何以作出這一判斷？



首先，“掠奪性霸權”混淆了權力與影響力的本質區別。真正的國際影響力，建立在對共同利益的塑造和對規則公信力的維護之上。當一個大國開始以“受害者敘事”為其掠奪行徑正名，動輒以“毀約退群”要挾國際社會時，實際上是在透支其國際信譽，國際影響力必然“逐漸、然後突然”下滑。



其次，“掠奪性霸權”陷入零和思維的認知陷阱。當每一次交往都要榨取“最大利益”，那麼盟友將不再感到安全，中立者也將被迫尋找替代方案。當前，對美國盟友而言，被擺上“霸權餐桌”的趨勢越來越明顯，加快戰略自主成為了這些國家維護自身利益的必選項，對“美國大國政治的信任已然喪失”。近期美國民調機構蓋洛普公司發布的一項全球民意調查顯示，2025年美國在44個國家的支持率驟降超過10個百分點，尤其是在北約盟國中跌幅尤為顯著。美國正在以驚人的速度失去朋友，這正是“掠奪性霸權”的代價。



再次，“掠奪性霸權”低估了世界多極化的韌性。美國《國家利益》刊發文章指出，美國一些官員的思維，“還停留在19世紀強權者的思維上——搶占領土、掠奪資源、擊垮對手”。時代已經不同了，這套思維已經沒有了現實土壤。當今世界需要的是推動合作共贏的領導力。國際格局的演變，不會因任何一個國家的意志而停滯，世界反而會因霸權國家的自我邊緣化而加速走向多元。



美國滑向“掠奪性霸權”，無異於選擇“以倒退的方式步入未來”。從國際規則的“建設者”退化為“拆台者”，從全球合作的“推動者”退化為“榨取者”，從盟友夥伴的“信任者”退化為“勒索者”——這一連串的倒退，本質上是美國在霸權焦慮驅動下的自我放逐。沃爾特給出一個辛辣而清醒的判斷：短期內，掠奪性霸權或許能榨取一些“收益”，但從長遠看，美國會變得更貧窮、更不安全，逐漸喪失影響力。



跳出霸權邏輯，睜眼看世界，真正擁抱多邊主義與國際合作，才是大國正道。