快評：谷立言四出活動　國民黨軍購轉向？

國民黨主席鄭麗文22日與AIT處長谷立言會面。(資料相) 中評社快評／美國在台協會（AIT）處長谷立言23日再度拜會台中市長盧秀燕，這已是兩人今年內第七度會面。兩人針對“軍用與商用無人機”產業發展進行深度對話。



針對台灣巨額軍購預算，谷立言近日又四出活動，前天見了國民黨主席鄭麗文，4月15日又見了國民黨前主席朱立倫，等等。台灣朝野正就巨額軍購條例進行協商，谷立言四出活動，明顯是針對國民黨進行精準施壓。



民進黨政府去年提出總值1.25萬億元（新台幣，下同）的軍購特別預算條例，在“立法院”被在野黨十度封殺。美國施壓後，國民黨和民眾黨分別提出“3800億＋N”（若美國有提出軍售發價書便加上去）和4000億的版本，並於3月下旬開始審查。



目前朝野在名稱、立法意旨等方面達成一些共識，但在金額與採購項目上仍然沒有共識。媒體報導，傳出藍白同意若有第二批軍購發價書，可以將軍購上調至8000億元。如報導屬實，藍白態度已然鬆動。國民黨對軍購立場真的轉向了？



根據鄭麗文昨天所言，國民黨對軍購的態度是正向的，不接受民進黨搞黑箱，不可能給一個1.25兆空白授權，但只要美國官方正式通過的發價書一到，國民黨會馬上處理。國民黨黨團總召傅崐萁23日也說，有發價書，就全力支持。這應該就是國民黨的立場。



台灣軍方22日一口氣公佈已與美方簽署6項軍購案發價書，包括“遠程精準火力打擊系統”丶“飛彈戰備存量補充”以及“大口徑彈藥共同合作生產”等項目，總金額2087.7億元。媒體報導，這將為總額1.25兆元軍購特別條例及預算案的審查發揮助推劑效果。



美國總統特朗普預定下月中旬訪華，美台軍售問題是其中一項重要議題。如果美台軍售大舉交易，必然衝擊中美關係，影響台海和平，大陸必有強力反制動作。