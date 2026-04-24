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俄稱打擊烏多個目標 烏稱打擊俄輸油站
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2026-04-24 10:06:58
中評社北京4月24日電／俄羅斯國防部23日通報稱，過去一天，俄軍在138個區域打擊了烏軍使用的能源和交通基礎設施、烏武裝部隊和外國雇傭兵臨時部署點。俄防空系統擊落10枚制導航空炸彈和418架固定翼無人機。
同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部通報稱，烏空軍、導彈部隊和炮兵對俄軍多個人員和裝備集結區、指揮所發動了打擊，擊落1941架無人機。23日，烏克蘭國家安全局消息人士稱，烏方無人機襲擊了俄羅斯下諾夫哥羅德州“高爾基”石油泵送站並引發火災。
來源：央視新聞客戶端
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