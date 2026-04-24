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特朗普宣布黎以停火延長三周
http://www.CRNTT.com   2026-04-24 10:05:36
　　中評社北京4月24日電／新華社報導，美東時間23日傍晚，美國總統特朗普在社交媒體發文，宣布黎巴嫩與以色列的停火延長三周。

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