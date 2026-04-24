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伊朗國防部：持續生產裝備 抵禦任何威脅
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2026-04-24 10:04:58
中評社北京4月24日電／伊朗國防部一名發言人23日表示，伊朗國防裝備生產從未停止，國防部全力滿足伊朗武裝力量在備戰、作戰和停火等不同狀態下的各類需求。
伊朗邁赫爾通訊社援引這名發言人的聲明報導，美國總統特朗普的言論虛偽且反復無常，全世界都已看清。為應對任何新的威脅，伊朗國防裝備和武器彈藥的生產供應從未中斷、也絕不會中斷，“伊朗國防部擁有應對各種情況的戰略儲備”。
來源：新華網
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