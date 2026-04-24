】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 】 
直擊中國空軍官兵陣地防衛專項演練
http://www.CRNTT.com   2026-04-24 09:58:06
　　中評社北京4月24日電／近日，中國空軍某部依托叢林地域開展陣地防衛專項演練，錘煉官兵快速反應、協同作戰和持續作戰能力。

　　來源：央廣軍事
 


【 第1頁 第2頁 第3頁 】　


掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：