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直擊中國空軍官兵陣地防衛專項演練
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2026-04-24 09:58:06
中評社北京4月24日電／近日，中國空軍某部依托叢林地域開展陣地防衛專項演練，錘煉官兵快速反應、協同作戰和持續作戰能力。
來源：央廣軍事
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