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俄副外長：北約借軍演模擬封鎖和奪取俄飛地
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2026-04-24 09:59:16
俄羅斯外交部副部長格魯什科（資料圖）
中評社北京4月24日電／據俄羅斯方面4月23日消息，俄羅斯外交部副部長格魯什科指出，北約國家正在由英國主導的“聯合遠征軍”軍演中模擬海上封鎖並奪取俄羅斯飛地加裡寧格勒州。
俄總統普京曾多次警告，對加裡寧格勒州實施封鎖將導致前所未有的局勢升級，俄方將消除一切威脅。
來源：央視新聞客戶端
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