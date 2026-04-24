中大新發現：腸道菌群影響嬰兒腦發展

中評社香港4月24日電／嬰兒未來的免疫與神經系統發展，不止基於出生時的腦部發育情況，更與其腸道菌群有關。香港中文大學醫學院研究發現，嬰兒出生時身體上的“表觀遺傳改變”與腸道微生態互相影響，不但影響嬰兒首年的腸道菌群結構形成，更影響三歲時出現自閉症譜系障礙（ASD）或注意力不足／過度活躍症（ADHD）的可能。團隊表示，期望通過找到保護神經發展作用的腸道細菌，實現培養健康腸道微生態，促進兒童腦部健康發展。



大公報報導，人體的DNA序列相對穩定，但“表觀遺傳”受子宮內至出生後各種刺激而產生變化，能在不改變DNA序列的前提下，透過DNA甲基化等途徑影響基因表達和幼童健康。中大醫學院團隊分析571名新生兒臍帶血的DNA甲基化模式，並對比他們在出生、兩個月、半歲及一歲時的腸道微生物菌群，以及父母在懷孕後期的腸道菌群。



研究團隊發現，當用於識別病原體的免疫基因出現DNA甲基化水平較高時，嬰幼兒半歲時腸道微生物菌群亦較少。另外，與自然分娩相比，剖腹產嬰兒的DNA甲基化水平有差異，集中在與免疫系統及腦部發展相關的基因上，從母體獲得的腸道微生物數量也較少。



研究團隊發現有ASD及ADHD徵狀的三歲兒童，均有特別“表觀遺傳”及腸道微生態呈現方式，包括不同的DNA甲基化狀況。不過，研究亦發現，如果嬰兒在出生第一年，腸道中含有較多的Lachnospira pectinoschiza及Parabacteroides distasonis兩種細菌，即使他們本身帶有ASD或ADHD的高風險“表觀遺傳”特徵，日後出現徵狀的機會仍然較低，即兩種細菌可能保護神經發展。



團隊表示，將持續跟進參與研究的兒童，並透過實驗室研究進一步確認腸道微生態與神經系統發展之間的因果關係，透過培養健康的腸道微生態，長遠減少兒童出現神經發展障礙的風險。