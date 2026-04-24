香港八大全打入THE亞洲大學百強

中評社香港4月24日電／香港致力打造留學香港品牌及國際教育樞紐，匯聚和培育世界一流人才。據《泰晤士高等教育》（THE）公布最新亞洲大學排名，香港八所資助大學全數打入亞洲百強，其中有七間躋身前50名。香港大學及中文大學更穩守前10強，港大蟬聯第6名。香港教育大學和嶺南大學首次參與即分別位列第37和84位，成績顯著。內地有五所大學躋身亞洲前10名，當中清華大學及北京大學更蟬聯亞洲第一及第二。目前陷於戰火的伊朗，亦有三校位列亞洲百強。



大公報報導，教育局局長蔡若蓮形容成績令人鼓舞，除印證政府持續投放資源及推行多項提升教育競爭力措施的成效，更展現了香港一流學府、一流學科的雄厚實力。



教大嶺大首次參與即上榜



今年的排名榜對來自亞洲36個國家及地區的929所大學，進行審視排名，較去年多出76間。排名榜採用18項績效指標，評估各大學研究、教學、知識轉移和國際視野。香港的八大院校今年全數打入亞洲百強，排行最高的香港大學，穩守亞洲第6；中文大學則微跌一位，排名第10。香港科技大學及理工大學的排名，分別維持第12和18位；城市大學及浸會大學分別排第14及40位，排名比去年分別躍升了2位及10位。教大及嶺大首次參與即上榜。



THE指出中國的大學再次在亞洲大學排名中佔據主導地位，在整個地區競爭加劇的情況下，繼續保持榜首位置。



清華北大蟬聯第一第二



中國的大學繼續佔據前10名中的5席和前50名中的20席，與去年持平，當中清華大學及北京大學蟬聯第一及第二名。這項結果凸顯了中國高等教育體系的持續優勢，儘管亞洲其他地區的高等教育發展速度更快，但中國高等教育體系的地位依然穩固。



對於本港大學的優勢，THE回應傳媒時表示，香港的大學在教學、科研和國際視野三方面得分高於平均水平，並受益於香港作為真正的全球樞紐地位，包括具備強大的國際視野、致力於為科研提供充足資金，以及作為“全球最具活力的科研中心”粵港澳大灣區的一部分。



THE又提到，亞洲不少大學、尤其是東南亞的大學雖起步較遲但發展迅速，對香港構成巨大壓力，必須全力以赴才能維持排名，而香港面對的挑戰在於如何繼續發揮獨特優勢、持續展示投資能為社會帶來豐厚回報，以及確保教學和研究與時俱進，並帶來切實的社會和經濟影響。



蔡若蓮：反映政府措施奏效



本港八大院校對排名結果感欣喜，教育局局長蔡若蓮昨日在社交媒體撰文，形容相關成績令人鼓舞，除印證政府持續投放資源及推行多項提升教育競爭力措施的成效，更展現了香港各一流學府、一流學科的雄厚實力。



正如THE在香港舉辦的“亞洲大學高峰會2026”講者所言，香港各間院校的專精範疇或有不同，但他們均具備共通的特質：高度國際化、多元的校園氛圍、優秀的教學及科研人才。



為進一步把香港高等教育的金字招牌傳播到世界不同地方，局方積極推廣“留學香港”品牌，成立留學香港專班，並與相關政策部門及機構加強聯動。通過專班龐大的環球網絡，將有助各院校進一步加強聯動、併船出海，吸引更多優秀學生和學者來港就學或進行研究。



此外，局方亦設立多項研究基金和獎學金計劃，吸引一流學者和優秀學生來港就學和進行研究。昨日亦舉辦了“香港特別行政區政府獎學基金”及“自資專上教育基金”獎學金頒獎典禮，表揚在不同方面有卓越表現的學生，並吸引更多優秀的非本地學生來港就學。



在2025／26學年，逾6600名優秀專上學生獲頒獎學金和獎項，其中包括150名來自33個“一帶一路”國家／地區的學生，獲得“一帶一路獎學金”來港升學。



教育局將繼續多管齊下，與各大院校攜手充分發揮優勢，深化香港在國際專上教育樞紐和人才集聚的角色，為“科教興國”戰略和國家現代化建設貢獻力量。