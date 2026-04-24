大公報：善用中環海濱　釋放多重效益

中評社香港4月24日電／大公報今天社評說，發展局昨日公布，已將佔地約3.7公頃的中環海濱活動空間短期租約批給忠啟有限公司，租期五年，月租151萬元，由七月一日起生效。今次公開招標採用了“雙信封制”，技術評分重於價格建議，在確保承租商善用中環海濱舉辦多元化盛事、提升對遊客吸引力的同時，亦有足夠公共空間免費提供予公眾使用，實現商業價值與公共利益的平衡，更好地發揮海濱資源潛力。



社評說，中環海濱位於香港金融中心地段，飽覽維港景色，交通便捷，活動空間大，在舉辦戶外活動中表現出色，能有效展示香港的獨特魅力，一直是香港發展盛事經濟的重要資產。在這裡舉辦過的美酒佳餚節、Clockenflap音樂節、大型演唱會以及藝術展、嘉年華活動等都很成功，吸引了大量人流，獲得了很高評價。但毋庸諱言，也有少數活動引發了爭議。究其原因，中環海濱一直由政府外判管理，承租商作為“二房東”，以實現利益最大化為目標，追求分租空間帶來的回報，未必能服務特區政府政策的初衷目標。



善用中環海濱，確保活動空間出租後能同時滿足遊客及本地居民的需求，是對政府治理能力的檢驗。特區政府聽取民意、總結經驗，在場地管理方面推出多項改革舉措。今次政府公開招標採用了“雙信封制”，技術建議評分比重佔百分之七十，價格建議佔百分之三十。新制度發出了強烈的信息，相比租金的多少，特區政府更重視承租商如何更好地管理和保養場地，如何舉辦多元化活動，以最大限度地體現中環海濱的價值，既展現香港的城市活力，亦為公眾提供無價而優越的休閒場所。



政府共接獲六份標書，經評審各標書建議的特色大型活動、舉辦商業活動日數和免費公眾活動日數，以及在場地無活動期間免費開放予公眾的安排等多項指標承諾後，最終由技術及價格建議總分最高的忠啟有限公司中標。事實上，忠啟有限公司由恒基地產及耀榮文化有限公司合資成立，前者在地產及空間管理方面富有經驗，後者在管理西九文化區公共空間及大型私人屋苑場地方面有上佳表現，強強聯手，體現了場地與文化的有機融合，相得益彰，最終能脫穎而出，並不令人意外。



最重要的是，特區政府將場地外判，並沒有將責任外判，而是展現了承擔。通過新租約，對承租商使用場地作出了嚴格要求。譬如，若每年舉辦活動的實際日數少於標書承諾，須向政府交納補償金，每少一天須繳交相當於月租一成的款項；承租商有責任核查活動舉辦者的資歷，避免魚目混珠。通過以上兩大措施，可有效保障中環海濱用得其所，發揮最大效益。



社評說，在維護公共利益方面，也有不少相關的規定。這包括：承租人需在新租約開始後一年內，在場地以北接壤海濱長廊的地帶，提供不少於100平方米樓面的恆常餐飲設施，除了與場地活動協同，在未有活動時亦可為一般的海濱訪客提供方便；每年須有最少約三成日數舉辦開放予公眾參與的活動；若場地沒有活動或活動規模較小，有三分之一場地空置，承租人須開放該部分場地予公眾免費使用。



概而言之，新租約改變了以往簡單交予私人經營的做法，而是通過強化場地管理、優化租約，發揮中環海濱的巨大潛力，一方面展現香港的獨特魅力，提升香港的國際形象，另一方面為公眾提供更好的免費戶外公共活動空間。當然，兼顧經濟效益、文化娛樂與公共利益並非易事，相關部門要保持密切關注，讓中環海濱成為世界級的文化表演地標。