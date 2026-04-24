新界二手市旺　元朗本月成交增13%

中評社香港4月24日電／香港樓價反彈，二手獲利湧現，元朗繼續成為炒家天堂，全區本月二手交投約127宗，佔近2成屬短線獲利。市況急速升溫，備受收租客青睞的沙田市中心鬧盤荒，其中沙田中心交吉盤跌至個位數，屋苑新近有1房戶以467萬交吉賣出，短短7個月炒貴72萬元，平均每個月漲價逾10萬元。



大公報報導，中原地產區域營業經理王勤學表示，元朗區二手持續活躍，本月累錄127宗買賣，比3月同期112宗增加13.4%，其中24宗是持貨少於2年的短線獲利交易。



朗天峰14個月漲44%



去年入夥的元朗朗天峰當炒，本月暫錄12宗成交，全數賬面獲利，包括2座低層H室1房單位，實用面積291方呎，成交價410萬元，一手原業主去年2月僅以約284萬元入市，短短14個月炒貴44.4%。



備受收租客青睞的沙田市中心屋苑，今年開始鬧盤荒，造就業主短線獲利。美聯物業分行經理鄭錠燊透露，沙田市中心指標屋苑放盤量較去年底大跌一半，每個屋苑盤源不足10夥，其中沙田中心現有交吉放盤約6夥，計及連租約放盤共10餘夥，已算選擇較多。



在盤源短缺下，買家入市步伐加速，鄭錠燊表示，沙田中心新寧大廈低層A室，實用面積288方呎，原業主去年9月以395萬元入市自住，並斥資約30萬元全屋裝修，最近見樓價不斷上揚，遂以467萬元沽樓，短短7個月獲利72萬元，賬面賺幅18.2%。他補充，原業主是次賣樓套現，計劃再購入面積更大的單位。



將軍澳居屋僅5個月炒貴逾1成，美聯物業區域營業董事劉卓豪透露，欣明苑C座低層8室2房戶，實用面積401方呎，剛以436萬連地價賣出，實呎10873元，原業主去年11月以387萬入市，5個月炒貴49萬或12.7%。



康城LP6半年賺122萬



日出康城樓價反彈力度驚人，劉卓豪表示，LP6第2座低層G室，實用面積499方呎，去年9月以628萬蝕賣，投資者接貨後，持貨僅7個月剛以750萬轉售，單位實呎重上1.5萬元，炒家賬面速賺122萬，賺幅達19.4%。



鄰近港鐵紅磡站的海濱南岸，有3房單位不足1年炒貴2成。代理透露，海濱南岸4座低層J室3房戶，實用面積589方呎，剛以960萬元易手，實用呎價16299元，原業主去年5月以800萬元購入，持貨不足1年，賬面獲利160萬元，升幅達20%。



Sierra Sea二手出貨全獲利



西沙Sierra Sea本月暫錄10宗二手買賣，全數獲利。世紀21奇豐物業新港城中心區域經理莊瑞生表示，Sierra Sea第1B期2座高層B室，實用面積461方呎，剛以695萬元易手，創屋苑2房單位二手造價新高，實用呎價15076元，原業主去年6月以576.22萬元一手購入，賬面賺約119萬元，單位10個月升值20.6%。



美聯物業區域營業董事梁浩文表示，屯門區4月暫錄95宗二手買賣，比3月同期略減逾1成，本月短線獲利成交暫有7宗，其中華都花園2座低層H室2房單位，實用面積414方呎，本月上旬以448萬元易手，投資者去年12月於銀主盤市場僅以365萬元吸納，持貨4個月，賬賺83萬，升幅23%。

