香港樓市首季443宗短炒獲利　年升6倍

中評社香港4月24日電／香港樓市二手短炒獲利湧現，今年首季短線獲利成交達443宗，按年飆升逾6倍，為撤辣後新高。



大公報報導，美聯物業分析師岑頌謙指出，據美聯物業研究中心綜合土地註冊處資料顯示，首季短線轉售（持貨年期1年或以下）共錄得512宗註冊登記，較去年第4季的243宗大增1.11倍，較去年同期111宗更大升3.61倍。當中，首季錄得賬面獲利個案達443宗，較去年第4季的183宗按季急升約1.42倍，按年飆升6.26倍。無論短線轉售宗數或賬面獲利宗數，均已連續8個季度上升，並持續齊創撤辣後新高。



值得留意，若以賬面獲利比率計算，今年首季約86.5%的短線轉售錄賬面獲利，較去年第4季約75.3%上升約11.2個百分點，較去年同期約55%大升31.5個百分點，同樣創撤辣後季度新高。岑頌謙補充，首季短線轉售錄得逾86%賬面獲利，除受樓價上升帶動外，有新入夥屋苑錄得顯著利潤，從而吸引部分業主趁勢沽貨。



逾九成新盤轉售即賺



據統計，首季443宗錄賬面獲利的短線轉售個案中，涉及購入新盤後轉手的個案有213宗，佔約48.1%。新盤轉售的賬面獲利比率高達90.3%，明顯高於同期購入二手物業後轉售的83.3%。



另外，個別摸頂業主趁樓價反彈止蝕，代理表示，土瓜灣環海·東岸1A座中層P室，實用面積203方呎，以345萬元沽出，實呎16995元。原業主2015年9月以398.4萬元一手買入，持貨逾10年，賬面仍蝕53.4萬元，期內貶值13.4%。



元朗永富閣低層G室，實用面積307方呎，成交價320萬元，實呎10423元，原業主2019年8月以420萬元入市，賬面虧蝕100萬，單位跌價23.8%。